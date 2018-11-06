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كراني عن طقس الثلاثاء: اعتدال حراري قبل أوانه على الأجواء كافة

قال: غائم على جازان والمرتفعات الجبلية الغربية حتى مكة المكرّمة

توقّع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني؛ أن الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعديّة على مناطق: مكة المكرّمة وجازان والمرتفعات الجبلية؛ حيث الأجواء غائمة مع حدوث اعتدال حراري في الأجواء كافة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بعون الله غائم على منطقة جازان؛ المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية، وشمالاً حتى منطقة مكة المكرّمة، والفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات بردية.. وغائم إلى غائم جزئي على الوسطى والشرقية والشمال، خاصة الشمالية الشرقية، مع خلايا ممطرة.. مع اعتدال حراري (قبل أوانه) على الأجواء كافة.

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كراني عن طقس الثلاثاء: اعتدال حراري قبل أوانه على الأجواء كافة
سبق

توقّع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني؛ أن الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعديّة على مناطق: مكة المكرّمة وجازان والمرتفعات الجبلية؛ حيث الأجواء غائمة مع حدوث اعتدال حراري في الأجواء كافة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بعون الله غائم على منطقة جازان؛ المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية، وشمالاً حتى منطقة مكة المكرّمة، والفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات بردية.. وغائم إلى غائم جزئي على الوسطى والشرقية والشمال، خاصة الشمالية الشرقية، مع خلايا ممطرة.. مع اعتدال حراري (قبل أوانه) على الأجواء كافة.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
09:07 AM

كراني عن طقس الثلاثاء: اعتدال حراري قبل أوانه على الأجواء كافة

قال: غائم على جازان والمرتفعات الجبلية الغربية حتى مكة المكرّمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني؛ أن الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعديّة على مناطق: مكة المكرّمة وجازان والمرتفعات الجبلية؛ حيث الأجواء غائمة مع حدوث اعتدال حراري في الأجواء كافة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بعون الله غائم على منطقة جازان؛ المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية، وشمالاً حتى منطقة مكة المكرّمة، والفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات بردية.. وغائم إلى غائم جزئي على الوسطى والشرقية والشمال، خاصة الشمالية الشرقية، مع خلايا ممطرة.. مع اعتدال حراري (قبل أوانه) على الأجواء كافة.

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