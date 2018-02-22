استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه؛ رئيس مجلس إدارة جمعية إرواء الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب؛ الشيخ عبدالرحمن بن سعد الموسى، ومديرها التنفيذي الشيخ فهد بن عبدالعزيز الربيق، وعددًا من منسوبي الجمعية. واستمع سماحة مفتي عام المملكة إلى شرح عن نشأة الجمعية وأعمالها ونشاطاتها وما حققت من أهداف في التزويد بمياه الشرب مجانًا لمن يحتاجه. وأشاد سماحة المفتى بما تقوم به الجمعية من أعمال في توفير مياه الشرب لمناطق الاحتياج في القرى والهجر داخل المملكة، مؤكدًا أن نشاط الجمعية يعد من أفضل المشاريع في الصدقة، ومذكرًا بحديث المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام: "أفضل الصدقة سقي الماء". وقال المدير التنفيذي للجمعية الشيخ فهد الربيق: إن جمعية إرواء الخيرية تعد الجمعية الأولى من نوعها المتخصصة في المياه الصالحة للشرب داخل المملكة؛ حيث تعمل تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باسم: الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء" بمدينــة الريــاض بالمملكة. وأوضح أن الجمعية تهدف إلى توفير خدمات المياه الصالحة للشرب ليس بمنطقة بعينها وأنما في كافة المناطق التي تحتاجها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، كما أنها تعمل على نشر الوعي بضرورة ترشيد استهلاك الماء مع توضيح طرق ترشيد الاستهلاك، وكيفية الحفاظ على المصادر الأساسية للمياه، مع العمل على تنمية موارد المياه؛ وذلك عن طريق إقامة مجموعة من المشروعات الاحترافية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، والعمل على خلق شراكات هادفة مع الجهات الخيرية المماثلة. وفي ختام اللقاء تسلم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ درعًا تذكاريًّا بهذه المناسبة، قدمه رئيس مجلس جمعية إرواء الخيرية.

مفتي المملكة يستقبل وفد "إرواء" ويشيد بخدماتها في توفير مياه الشرب عبدالحكيم شار سبق 2018-02-22 استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه؛ رئيس مجلس إدارة جمعية إرواء الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب؛ الشيخ عبدالرحمن بن سعد الموسى، ومديرها التنفيذي الشيخ فهد بن عبدالعزيز الربيق، وعددًا من منسوبي الجمعية.



واستمع سماحة مفتي عام المملكة إلى شرح عن نشأة الجمعية وأعمالها ونشاطاتها وما حققت من أهداف في التزويد بمياه الشرب مجانًا لمن يحتاجه.



وأشاد سماحة المفتى بما تقوم به الجمعية من أعمال في توفير مياه الشرب لمناطق الاحتياج في القرى والهجر داخل المملكة، مؤكدًا أن نشاط الجمعية يعد من أفضل المشاريع في الصدقة، ومذكرًا بحديث المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام: "أفضل الصدقة سقي الماء".



وقال المدير التنفيذي للجمعية الشيخ فهد الربيق: إن جمعية إرواء الخيرية تعد الجمعية الأولى من نوعها المتخصصة في المياه الصالحة للشرب داخل المملكة؛ حيث تعمل تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باسم: الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء" بمدينــة الريــاض بالمملكة.



وأوضح أن الجمعية تهدف إلى توفير خدمات المياه الصالحة للشرب ليس بمنطقة بعينها وأنما في كافة المناطق التي تحتاجها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، كما أنها تعمل على نشر الوعي بضرورة ترشيد استهلاك الماء مع توضيح طرق ترشيد الاستهلاك، وكيفية الحفاظ على المصادر الأساسية للمياه، مع العمل على تنمية موارد المياه؛ وذلك عن طريق إقامة مجموعة من المشروعات الاحترافية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، والعمل على خلق شراكات هادفة مع الجهات الخيرية المماثلة.



وفي ختام اللقاء تسلم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ درعًا تذكاريًّا بهذه المناسبة، قدمه رئيس مجلس جمعية إرواء الخيرية.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439 09:27 PM

مفتي المملكة يستقبل وفد "إرواء" ويشيد بخدماتها في توفير مياه الشرب مؤكدًا أن نشاط الجمعية يعد من أفضل المشاريع في الصدقة





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استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه؛ رئيس مجلس إدارة جمعية إرواء الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب؛ الشيخ عبدالرحمن بن سعد الموسى، ومديرها التنفيذي الشيخ فهد بن عبدالعزيز الربيق، وعددًا من منسوبي الجمعية.



واستمع سماحة مفتي عام المملكة إلى شرح عن نشأة الجمعية وأعمالها ونشاطاتها وما حققت من أهداف في التزويد بمياه الشرب مجانًا لمن يحتاجه.



وأشاد سماحة المفتى بما تقوم به الجمعية من أعمال في توفير مياه الشرب لمناطق الاحتياج في القرى والهجر داخل المملكة، مؤكدًا أن نشاط الجمعية يعد من أفضل المشاريع في الصدقة، ومذكرًا بحديث المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام: "أفضل الصدقة سقي الماء".



وقال المدير التنفيذي للجمعية الشيخ فهد الربيق: إن جمعية إرواء الخيرية تعد الجمعية الأولى من نوعها المتخصصة في المياه الصالحة للشرب داخل المملكة؛ حيث تعمل تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باسم: الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء" بمدينــة الريــاض بالمملكة.



وأوضح أن الجمعية تهدف إلى توفير خدمات المياه الصالحة للشرب ليس بمنطقة بعينها وأنما في كافة المناطق التي تحتاجها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، كما أنها تعمل على نشر الوعي بضرورة ترشيد استهلاك الماء مع توضيح طرق ترشيد الاستهلاك، وكيفية الحفاظ على المصادر الأساسية للمياه، مع العمل على تنمية موارد المياه؛ وذلك عن طريق إقامة مجموعة من المشروعات الاحترافية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، والعمل على خلق شراكات هادفة مع الجهات الخيرية المماثلة.



وفي ختام اللقاء تسلم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ درعًا تذكاريًّا بهذه المناسبة، قدمه رئيس مجلس جمعية إرواء الخيرية.