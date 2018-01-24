في جلسة المجلس المحلي.. محافظ بني حسن يناقش افتتاح فروع لإدارات حكومية

إضافة إلى استكمال إيصال المياه وإلإنارة وسرعة إنجاز عدد من المدارس

رأس محافظ محافظة بني حسن خضر بن عبدالرحمن الغامدي أمس الأربعاء، جلسة المجلس المحلي للعام الحالي، بحضور أعضاء المجلس من الإدارات الحكومية والأهالي، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.

وبدأ الاجتماع بكلمة للمحافظ قدم خلالها الشكر والتقدير للأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على ما تحظى به المحافظة من اهتمام ورعاية في جميع المجالات، مؤكداً على توجيهاته الدائمة حيال تلمس احتياجات المحافظة ومتابعة الخدمات المقدمة لأهلها.





بعد ذلك، استعرض محافظ بني حسن وأعضاء المجلس جدول الأعمال المتضمن مناقشة افتتاح فروع لبعض الإدارات الحكومية بالمحافظة، وكذلك مناقشة استكمال إيصال شبكات المياه ومشروع إلإنارة للقرى المتبقية بالمحافظة، بالإضافة لمناقشة سرعة إنجاز عدد من المدارس التي تم ترسيتها وتحت التنفيذ.

كما جرى مناقشة استعدادات البلدية والإدارات المعنية بصيف هذا العام؛ من حيث تهيئة المنتزهات والطرق والحدائق، وتقوية شبكة الاتصالات، في عدد من هذه المواقع.



وفي ختام الجلسة, أكد المحافظ على اللجان المعنية ببذل الجهد والعمل على متابعة الأعمال، لتقديم أفضل الخدمات التي ينشدها المواطنون وتسهم في تطور المحافظة.

