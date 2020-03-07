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مالطا تسجل أول إصابة بـ"كورونا"

فتاة إيطالية في عمر 12 عاماً

أعلن كريس فيرن وزير الصحة في مالطا اليوم (السبت)، أن البلاد سجلت أول إصابة بفيروس كورونا لفتاة إيطالية عمرها 12 عامًا تعيش على الجزيرة.

وبين "فيرن" أن الفتاة تتلقى العلاج في أحد المستشفيات الحكومية وإنها بصحة جيدة.

مالطا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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مالطا تسجل أول إصابة بـ"كورونا"
سبق

أعلن كريس فيرن وزير الصحة في مالطا اليوم (السبت)، أن البلاد سجلت أول إصابة بفيروس كورونا لفتاة إيطالية عمرها 12 عامًا تعيش على الجزيرة.

وبين "فيرن" أن الفتاة تتلقى العلاج في أحد المستشفيات الحكومية وإنها بصحة جيدة.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
05:31 PM
اخر تعديل
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
05:52 PM

مالطا تسجل أول إصابة بـ"كورونا"

فتاة إيطالية في عمر 12 عاماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن كريس فيرن وزير الصحة في مالطا اليوم (السبت)، أن البلاد سجلت أول إصابة بفيروس كورونا لفتاة إيطالية عمرها 12 عامًا تعيش على الجزيرة.

وبين "فيرن" أن الفتاة تتلقى العلاج في أحد المستشفيات الحكومية وإنها بصحة جيدة.

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