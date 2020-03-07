مالطا تسجل أول إصابة بـ"كورونا"

أعلن كريس فيرن وزير الصحة في مالطا اليوم (السبت)، أن البلاد سجلت أول إصابة بفيروس كورونا لفتاة إيطالية عمرها 12 عامًا تعيش على الجزيرة.
وبين "فيرن" أن الفتاة تتلقى العلاج في أحد المستشفيات الحكومية وإنها بصحة جيدة.
أعلن كريس فيرن وزير الصحة في مالطا اليوم (السبت)، أن البلاد سجلت أول إصابة بفيروس كورونا لفتاة إيطالية عمرها 12 عامًا تعيش على الجزيرة.
وبين "فيرن" أن الفتاة تتلقى العلاج في أحد المستشفيات الحكومية وإنها بصحة جيدة.
مالطا فيروس كورونا الجديد
أعلن كريس فيرن وزير الصحة في مالطا اليوم (السبت)، أن البلاد سجلت أول إصابة بفيروس كورونا لفتاة إيطالية عمرها 12 عامًا تعيش على الجزيرة.
وبين "فيرن" أن الفتاة تتلقى العلاج في أحد المستشفيات الحكومية وإنها بصحة جيدة.
أعلن كريس فيرن وزير الصحة في مالطا اليوم (السبت)، أن البلاد سجلت أول إصابة بفيروس كورونا لفتاة إيطالية عمرها 12 عامًا تعيش على الجزيرة.
وبين "فيرن" أن الفتاة تتلقى العلاج في أحد المستشفيات الحكومية وإنها بصحة جيدة.