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متحدث "الصحة" يجدّد التذكير بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية

دعا للانتظام في غسل اليدين بشكل مستمر ودائم.. مع حمل معقّم

جدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، التذكير بضرورة الإجراءات الوقائية عند الخروج من المنزل وعند العودة اليه.

وأكد أهمية الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتجمعات وعدم البقاء في تجمع يزيد الموجودين فيه على خمسة اشخاص أو أكثر، مع ترك مسافة آمنة تتراوح بين متر ونصف إلى مترين.

وقال "العبدالعالي": نؤكد أهمية تغطية الفم والأنف بارتداء الكمامات القماشية، وتجنب لمس الأسطح ووضع اليد على الأنف والفم والعين؛ كي لا تنتقل الميكروبات ومنها فيروس "كورونا" إلى الجسم.

ودعا إلى الانتظام في غسل اليدين بشكل مستمر ودائم مع حمل معقّم لمزيد من التنظيف والتطهير.

وأضاف: عند الدخول إلى المنزل يجب أن يبادر الشخص إلى غسل يديه وعدم التنقل بالأغراض والأكياس من مكان إلى آخر، وينبغي تركها في مكان واحد ثم التخلص من الأكياس والحرص على تنظيف المعلبات، ثم غسل اليدين مرة أخرى قبل أي ملامسة للوجه والفم والعين والأنف.

المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة" يجدّد التذكير بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية
سبق

جدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، التذكير بضرورة الإجراءات الوقائية عند الخروج من المنزل وعند العودة اليه.

وأكد أهمية الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتجمعات وعدم البقاء في تجمع يزيد الموجودين فيه على خمسة اشخاص أو أكثر، مع ترك مسافة آمنة تتراوح بين متر ونصف إلى مترين.

وقال "العبدالعالي": نؤكد أهمية تغطية الفم والأنف بارتداء الكمامات القماشية، وتجنب لمس الأسطح ووضع اليد على الأنف والفم والعين؛ كي لا تنتقل الميكروبات ومنها فيروس "كورونا" إلى الجسم.

ودعا إلى الانتظام في غسل اليدين بشكل مستمر ودائم مع حمل معقّم لمزيد من التنظيف والتطهير.

وأضاف: عند الدخول إلى المنزل يجب أن يبادر الشخص إلى غسل يديه وعدم التنقل بالأغراض والأكياس من مكان إلى آخر، وينبغي تركها في مكان واحد ثم التخلص من الأكياس والحرص على تنظيف المعلبات، ثم غسل اليدين مرة أخرى قبل أي ملامسة للوجه والفم والعين والأنف.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
05:24 PM

متحدث "الصحة" يجدّد التذكير بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية

دعا للانتظام في غسل اليدين بشكل مستمر ودائم.. مع حمل معقّم

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عبدالحكيم شار - الرياض
2
5,107

جدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، التذكير بضرورة الإجراءات الوقائية عند الخروج من المنزل وعند العودة اليه.

وأكد أهمية الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتجمعات وعدم البقاء في تجمع يزيد الموجودين فيه على خمسة اشخاص أو أكثر، مع ترك مسافة آمنة تتراوح بين متر ونصف إلى مترين.

وقال "العبدالعالي": نؤكد أهمية تغطية الفم والأنف بارتداء الكمامات القماشية، وتجنب لمس الأسطح ووضع اليد على الأنف والفم والعين؛ كي لا تنتقل الميكروبات ومنها فيروس "كورونا" إلى الجسم.

ودعا إلى الانتظام في غسل اليدين بشكل مستمر ودائم مع حمل معقّم لمزيد من التنظيف والتطهير.

وأضاف: عند الدخول إلى المنزل يجب أن يبادر الشخص إلى غسل يديه وعدم التنقل بالأغراض والأكياس من مكان إلى آخر، وينبغي تركها في مكان واحد ثم التخلص من الأكياس والحرص على تنظيف المعلبات، ثم غسل اليدين مرة أخرى قبل أي ملامسة للوجه والفم والعين والأنف.

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