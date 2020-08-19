شباب وشابات بلقرن يجنون 300 ألف شتلة مثمرة من الفواكه

ضمن مشروع اقتصاد "نشامى الحي"

انطلقت في محافظة بلقرن فرصة "نأكل مانزرع"، ضمن مشروع "نشامى الحي" الذي أطلقه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز.

ويأتي المشروع ضمن مبادرة "نشامى عسير" وينفذه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلًا في لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة.

وشارك عدد من الشباب والشابات في المحافظة بالعمل في مزرعة بن شيبان، والتي تحتوي على أكثر من 300 ألف شتلة مثمرة من الفواكه الموسمية تتصدرها الفراولة بأكثر من 160 ألف شتلة، إضافة إلى الرمان والتين والعنب والطماطم، حيث قاموا بتنظيفها، وجني ثمارها، وتنظيمها في عبواتٍ.



وعرضت اللجنة منتجات المزرعة في ثلاثة أركان في شارع الإبداع، تم تسليمها لعدد من أفراد الأسر المتعففة لبيعها كثمار أو تحويلها إلى عصير طازج يتم بيعه للزوار والمصطافين.