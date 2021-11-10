خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من أمير قطر

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، رسالة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وتسلم الرسالة، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي.



