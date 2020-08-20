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"الصحة": تسجيل 1287 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1385 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. الكتب الدراسية تصل للطلاب مدشنة انطلاقة "العام الاستثنائي"

إدارات التعليم وجّهت بتسليمها من خلال 3 آليات مختلفة

بدأ أولياء الأمور والطلاب في التوافد على المدارس في مختلف مناطق المملكة؛ من أجل استلام الكتب الدراسية، وذلك استعداداً لانطلاق عام دراسي جديد في ظل تطبيق احترازات كورونا على كل المستويات.

وحرصت إدارات التعليم على ضمان وصول الكتب إلى المدارس تمهيداً لتسليمها للمستفيدين، وتنوعت آلية توزيعها بين حضور الطالب أو ولي أمره أو توصيلها للمنزل من قبل فريق يمثل المدرسة.

ويدشن الطلاب عامهم الدراسي "الاستثناني" عبر منصة "مدرستي" التي وفرتها وزارة التعليم، وبعيداً لأول مرة عن مقاعدهم الحضورية كحل مؤقت.

الكتب الدراسية استلام الكتب الدراسية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الكتب الدراسية تصل للطلاب مدشنة انطلاقة "العام الاستثنائي"
سبق

بدأ أولياء الأمور والطلاب في التوافد على المدارس في مختلف مناطق المملكة؛ من أجل استلام الكتب الدراسية، وذلك استعداداً لانطلاق عام دراسي جديد في ظل تطبيق احترازات كورونا على كل المستويات.

وحرصت إدارات التعليم على ضمان وصول الكتب إلى المدارس تمهيداً لتسليمها للمستفيدين، وتنوعت آلية توزيعها بين حضور الطالب أو ولي أمره أو توصيلها للمنزل من قبل فريق يمثل المدرسة.

ويدشن الطلاب عامهم الدراسي "الاستثناني" عبر منصة "مدرستي" التي وفرتها وزارة التعليم، وبعيداً لأول مرة عن مقاعدهم الحضورية كحل مؤقت.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
03:15 PM

شاهد.. الكتب الدراسية تصل للطلاب مدشنة انطلاقة "العام الاستثنائي"

إدارات التعليم وجّهت بتسليمها من خلال 3 آليات مختلفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ أولياء الأمور والطلاب في التوافد على المدارس في مختلف مناطق المملكة؛ من أجل استلام الكتب الدراسية، وذلك استعداداً لانطلاق عام دراسي جديد في ظل تطبيق احترازات كورونا على كل المستويات.

وحرصت إدارات التعليم على ضمان وصول الكتب إلى المدارس تمهيداً لتسليمها للمستفيدين، وتنوعت آلية توزيعها بين حضور الطالب أو ولي أمره أو توصيلها للمنزل من قبل فريق يمثل المدرسة.

ويدشن الطلاب عامهم الدراسي "الاستثناني" عبر منصة "مدرستي" التي وفرتها وزارة التعليم، وبعيداً لأول مرة عن مقاعدهم الحضورية كحل مؤقت.

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