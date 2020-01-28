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بوادر صدام.. تركيا تهدد بضرب النظام السوري إذا هاجم مواقعها في إدلب

قوات "الأسد" اجتاحت مدينة معرة النعمان جنوب المحافظة

هددت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، بالردّ بأقوى وسيلة وبلا تردد على أي هجوم يشنه النظام السوري على مواقع المراقبة التابعة لها في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، حسب ما أفادت "رويترز"، في مؤشر على بوادر صدام محتمل بين الطرفين.

ويأتي تهديد تركيا بعد أن ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن النظام السوري دخل معرة النعمان جنوبي محافظة إدلب اليوم في إطار سعي بشار الأسد لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في شمال غرب البلاد.

تركيا النظام السوري

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بوادر صدام.. تركيا تهدد بضرب النظام السوري إذا هاجم مواقعها في إدلب
سبق

هددت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، بالردّ بأقوى وسيلة وبلا تردد على أي هجوم يشنه النظام السوري على مواقع المراقبة التابعة لها في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، حسب ما أفادت "رويترز"، في مؤشر على بوادر صدام محتمل بين الطرفين.

ويأتي تهديد تركيا بعد أن ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن النظام السوري دخل معرة النعمان جنوبي محافظة إدلب اليوم في إطار سعي بشار الأسد لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في شمال غرب البلاد.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
07:26 PM

بوادر صدام.. تركيا تهدد بضرب النظام السوري إذا هاجم مواقعها في إدلب

قوات "الأسد" اجتاحت مدينة معرة النعمان جنوب المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هددت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، بالردّ بأقوى وسيلة وبلا تردد على أي هجوم يشنه النظام السوري على مواقع المراقبة التابعة لها في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، حسب ما أفادت "رويترز"، في مؤشر على بوادر صدام محتمل بين الطرفين.

ويأتي تهديد تركيا بعد أن ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن النظام السوري دخل معرة النعمان جنوبي محافظة إدلب اليوم في إطار سعي بشار الأسد لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في شمال غرب البلاد.

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