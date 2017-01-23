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اتفاقية تعاون تجمع "منشآت" و"الترفيه" لإنشاء وتشغيل مسرعة أعمال

تهدف إلى تنمية القدرات واحتضان الأفكار وتحفيز الابتكار والإبداع

وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والهيئة العامة للترفيه، في الرياض اليوم، اتفاقية تعاون لإنشاء وتشغيل مسرعة أعمال بقطاع الترفيه، بهدف دعم ازدهار رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنمية القدرات واحتضان الأفكار وتحويلها إلى شركات ناشئة وتحفيز الابتكار والإبداع.

وقّع الاتفاقية وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ؛ بحضور محافظ "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد؛ والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو بن أحمد باناجه.

وتتضمن الاتفاقية، العمل على إقامة ورش عمل مشتركة مع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الترفيه، وإيجاد آلية لاستقبال المستثمرين أو الراغبين في الاستثمار بقطاع الترفيه لدى مركز دعم المنشآت من خلال تقديم الخدمات الفنية والاستشاريّة وبرامج التدريب، واستعراض فرص الدعم المتاحة من قِبل الطرفين وتعريف المستثمرين بها.

وقال محافظ "منشآت" المهندس صالح الرشيد: إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي حرصا من "منشآت" على تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بجميع القطاعات بما فيها قطاع الترفيه لتمكينها من الازدهار عبر تعزيز التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محلياً ودولياً لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20 % إلى 35 % بحلول عام 2030م.

يُذكر أن "منشآت" أطلقت في نوفمبر الماضي، شبكة حاضنات السعودية الهادفة إلى توحيد الجهود العاملة في مجال حاضنات ومسرعات الأعمال ومساحات العمل المشتركة في المملكة وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات العملية مع أصحاب القرار والعملاء والجهات المختصة، إلى جانب تحسين أداء الحاضنات والمسرعات وتنمية قدرات منسوبيها، كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أخيراً، لائحة تنظيم عمل حاضنات الأعمال في المملكة بهدف جذب المستثمرين سواء المحليين أو الخارجيين للاستثمار في الشركات المحتضنة، وتحفيز المنصات الحالية للتوسع في خدماتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اتفاقية تعاون تجمع "منشآت" و"الترفيه" لإنشاء وتشغيل مسرعة أعمال
سبق

وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والهيئة العامة للترفيه، في الرياض اليوم، اتفاقية تعاون لإنشاء وتشغيل مسرعة أعمال بقطاع الترفيه، بهدف دعم ازدهار رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنمية القدرات واحتضان الأفكار وتحويلها إلى شركات ناشئة وتحفيز الابتكار والإبداع.

وقّع الاتفاقية وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ؛ بحضور محافظ "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد؛ والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو بن أحمد باناجه.

وتتضمن الاتفاقية، العمل على إقامة ورش عمل مشتركة مع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الترفيه، وإيجاد آلية لاستقبال المستثمرين أو الراغبين في الاستثمار بقطاع الترفيه لدى مركز دعم المنشآت من خلال تقديم الخدمات الفنية والاستشاريّة وبرامج التدريب، واستعراض فرص الدعم المتاحة من قِبل الطرفين وتعريف المستثمرين بها.

وقال محافظ "منشآت" المهندس صالح الرشيد: إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي حرصا من "منشآت" على تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بجميع القطاعات بما فيها قطاع الترفيه لتمكينها من الازدهار عبر تعزيز التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محلياً ودولياً لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20 % إلى 35 % بحلول عام 2030م.

يُذكر أن "منشآت" أطلقت في نوفمبر الماضي، شبكة حاضنات السعودية الهادفة إلى توحيد الجهود العاملة في مجال حاضنات ومسرعات الأعمال ومساحات العمل المشتركة في المملكة وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات العملية مع أصحاب القرار والعملاء والجهات المختصة، إلى جانب تحسين أداء الحاضنات والمسرعات وتنمية قدرات منسوبيها، كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أخيراً، لائحة تنظيم عمل حاضنات الأعمال في المملكة بهدف جذب المستثمرين سواء المحليين أو الخارجيين للاستثمار في الشركات المحتضنة، وتحفيز المنصات الحالية للتوسع في خدماتها.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
08:37 AM

اتفاقية تعاون تجمع "منشآت" و"الترفيه" لإنشاء وتشغيل مسرعة أعمال

تهدف إلى تنمية القدرات واحتضان الأفكار وتحفيز الابتكار والإبداع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والهيئة العامة للترفيه، في الرياض اليوم، اتفاقية تعاون لإنشاء وتشغيل مسرعة أعمال بقطاع الترفيه، بهدف دعم ازدهار رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنمية القدرات واحتضان الأفكار وتحويلها إلى شركات ناشئة وتحفيز الابتكار والإبداع.

وقّع الاتفاقية وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ؛ بحضور محافظ "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد؛ والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو بن أحمد باناجه.

وتتضمن الاتفاقية، العمل على إقامة ورش عمل مشتركة مع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الترفيه، وإيجاد آلية لاستقبال المستثمرين أو الراغبين في الاستثمار بقطاع الترفيه لدى مركز دعم المنشآت من خلال تقديم الخدمات الفنية والاستشاريّة وبرامج التدريب، واستعراض فرص الدعم المتاحة من قِبل الطرفين وتعريف المستثمرين بها.

وقال محافظ "منشآت" المهندس صالح الرشيد: إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي حرصا من "منشآت" على تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بجميع القطاعات بما فيها قطاع الترفيه لتمكينها من الازدهار عبر تعزيز التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محلياً ودولياً لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20 % إلى 35 % بحلول عام 2030م.

يُذكر أن "منشآت" أطلقت في نوفمبر الماضي، شبكة حاضنات السعودية الهادفة إلى توحيد الجهود العاملة في مجال حاضنات ومسرعات الأعمال ومساحات العمل المشتركة في المملكة وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات العملية مع أصحاب القرار والعملاء والجهات المختصة، إلى جانب تحسين أداء الحاضنات والمسرعات وتنمية قدرات منسوبيها، كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أخيراً، لائحة تنظيم عمل حاضنات الأعمال في المملكة بهدف جذب المستثمرين سواء المحليين أو الخارجيين للاستثمار في الشركات المحتضنة، وتحفيز المنصات الحالية للتوسع في خدماتها.

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