280 جولة تخالف 25 منشأة في رفحاء خلال أسبوع

لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الصحية

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي، 280 جولة رقابية؛ لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الصحية والوقائية والاحترازية، وتقييم خدمة الامتثال، المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة وأسفرت عن مخالفة 25 منشأة مخالفة، طُبّقت بحقها العقوبات البلدية المقررة نظاماً.

وأكدت بلدية رفحاء، تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية، تعزيزاً للدور الحيوي للقطاع البلدي.