بالصور.. المبارك يؤدي صلاة الميت على الشهيد "الدوسري"

استشهد دفاعاً عن الوطن في الحد الجنوبي بمنطقة نجران

تصوير- محمد آل مسحل: أدّى محافظ وادي الدواسر، عبدالله بن سليمان المبارك، وعدد من ضباط القوات المسلحة ومديري الدوائر الحكومية، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف فهد بن صقر الدوسري، من منسوبي القوات المسلحة، والذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة نجران .

وأديت الصلاة بعد ظهر اليوم الاثنين بجامع الشيخ متعب بن قويد، وذلك بعد أن وصل جثمان الشهيد "الدوسري" فجر اليوم إلى مطار محافظة وادي الدواسر على متن طائرة مروحية تابعة لوزارة الدفاع، حيث جاء في مقدمة مستقبلي الفقيد عدد من زملائه وجمع من أقاربه.

وعقب الصلاة، نقل محافظ وادي الدواسر، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نقل لذوي الشهيد تعازي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

وعبّرت أسرة وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددة العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.