النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أعضاء "الشورى": المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهود

رفعوا الشكر للقيادة على اختيارهم للمجلس في دورته الـ8

رفع عدد من أعضاء مجلس الشورى، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختيارهم كأعضاء بمجلس الشورى في دورته الثامنة.

وأكد الأعضاء أن المرحلة القادمة والمهمة من تاريخ الوطن تتطلب من الجميع، بمن فيهم أعضاء مجلس الشورى، مضاعفة الجهود وفق ما تقتضيه مصلحة الوطن والمواطن، سائلين الله عز وجل أن يوفقهم لخدمة الوطن في ظل توجيهات القيادة الرشيدة.

وقال عضو مجلس الشورى الدكتور عطية بن محمد الضيوفي العطوي: مجلس الشورى يجسد في تعاملاته وحدة الوطن وفي أعماله لحمة المواطنين، والرعاية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين قد مكنا مجلس الشورى من تحقيق الدعم لمختلف الجهات والمؤسسات الحكومية بما يسهم في رفع مستوى أدائها وتقديم خدمات مثلى للمواطنين، وأضفى على مسيرة العمل التنظيمي في المملكة طابعاً مميزاً أسهم في إيجاد الأنظمة الفاعلة الملبية للحاجة الآنية والمستقبلية للمملكة وشعبها وبما يواكب أهداف رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور علي بن إبراهيم بن علي الغبان، أن المجلس قدم منذ إنشائه العديد من الإنجازات والعطاءات المتميزة، وقدم النصح والمشورة والأفكار بأسلوب متزن تناول جوانب الحياة كافة، مستمداً ذلك من الجمع بين العلم والخبرة، منوهاً بدور المجلس في تهيئة البلاد لتحقيق أكبر قدر من الفعالية والتنافسية في عالم اليوم.

من جهتها، ثمنت عضو مجلس الشورى الدكتورة أميرة أحمد بن سالم البلوي، ما يوليه ولاة الأمر من دعم للمرأة وتمكين لها لخوض معترك التنمية، إذ يتضح ذلك جلياً للعالم أجمع من خلال ما تقره الدولة من قرارات دائمة وأنظمة تخدم المجتمع السعودي والمرأة بشكل خاص بوصفها مكوناً رئيساً في المجتمع، مما مكنها من الوصول إلى مواقع فاعلة وتحقيقها الكثير من المكاسب والإنجازات المتنوعة بالمحافظة على هويتها والتمسك بها، الأمر الذي قدم صورة مشرفة عن المرأة السعودية وإنجازاتها.

وأكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة أمل الشامان، أن الثقة التي أولاها إياها ولاة الأمر تشكل دافعاً لمزيد من العمل والعطاء في سبيل رفعة ونهضة الوطن الغالي، وحافزاً للمضي قدماً مع أعضاء المجلس بكل ما أوتيت من قدرة وخبرة وجهد لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتلبية تطلعات الوطن السديدة لمواصلة المكتسبات التنموية.

وحثت على أهمية مواصلة العمل لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة ولتحقيق طموحات المواطنين، سائلةً المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها.

الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أعضاء "الشورى": المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهود
سبق

رفع عدد من أعضاء مجلس الشورى، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختيارهم كأعضاء بمجلس الشورى في دورته الثامنة.

وأكد الأعضاء أن المرحلة القادمة والمهمة من تاريخ الوطن تتطلب من الجميع، بمن فيهم أعضاء مجلس الشورى، مضاعفة الجهود وفق ما تقتضيه مصلحة الوطن والمواطن، سائلين الله عز وجل أن يوفقهم لخدمة الوطن في ظل توجيهات القيادة الرشيدة.

وقال عضو مجلس الشورى الدكتور عطية بن محمد الضيوفي العطوي: مجلس الشورى يجسد في تعاملاته وحدة الوطن وفي أعماله لحمة المواطنين، والرعاية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين قد مكنا مجلس الشورى من تحقيق الدعم لمختلف الجهات والمؤسسات الحكومية بما يسهم في رفع مستوى أدائها وتقديم خدمات مثلى للمواطنين، وأضفى على مسيرة العمل التنظيمي في المملكة طابعاً مميزاً أسهم في إيجاد الأنظمة الفاعلة الملبية للحاجة الآنية والمستقبلية للمملكة وشعبها وبما يواكب أهداف رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور علي بن إبراهيم بن علي الغبان، أن المجلس قدم منذ إنشائه العديد من الإنجازات والعطاءات المتميزة، وقدم النصح والمشورة والأفكار بأسلوب متزن تناول جوانب الحياة كافة، مستمداً ذلك من الجمع بين العلم والخبرة، منوهاً بدور المجلس في تهيئة البلاد لتحقيق أكبر قدر من الفعالية والتنافسية في عالم اليوم.

من جهتها، ثمنت عضو مجلس الشورى الدكتورة أميرة أحمد بن سالم البلوي، ما يوليه ولاة الأمر من دعم للمرأة وتمكين لها لخوض معترك التنمية، إذ يتضح ذلك جلياً للعالم أجمع من خلال ما تقره الدولة من قرارات دائمة وأنظمة تخدم المجتمع السعودي والمرأة بشكل خاص بوصفها مكوناً رئيساً في المجتمع، مما مكنها من الوصول إلى مواقع فاعلة وتحقيقها الكثير من المكاسب والإنجازات المتنوعة بالمحافظة على هويتها والتمسك بها، الأمر الذي قدم صورة مشرفة عن المرأة السعودية وإنجازاتها.

وأكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة أمل الشامان، أن الثقة التي أولاها إياها ولاة الأمر تشكل دافعاً لمزيد من العمل والعطاء في سبيل رفعة ونهضة الوطن الغالي، وحافزاً للمضي قدماً مع أعضاء المجلس بكل ما أوتيت من قدرة وخبرة وجهد لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتلبية تطلعات الوطن السديدة لمواصلة المكتسبات التنموية.

وحثت على أهمية مواصلة العمل لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة ولتحقيق طموحات المواطنين، سائلةً المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
04:31 PM

أعضاء "الشورى": المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهود

رفعوا الشكر للقيادة على اختيارهم للمجلس في دورته الـ8

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
7
1,379

رفع عدد من أعضاء مجلس الشورى، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختيارهم كأعضاء بمجلس الشورى في دورته الثامنة.

وأكد الأعضاء أن المرحلة القادمة والمهمة من تاريخ الوطن تتطلب من الجميع، بمن فيهم أعضاء مجلس الشورى، مضاعفة الجهود وفق ما تقتضيه مصلحة الوطن والمواطن، سائلين الله عز وجل أن يوفقهم لخدمة الوطن في ظل توجيهات القيادة الرشيدة.

وقال عضو مجلس الشورى الدكتور عطية بن محمد الضيوفي العطوي: مجلس الشورى يجسد في تعاملاته وحدة الوطن وفي أعماله لحمة المواطنين، والرعاية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين قد مكنا مجلس الشورى من تحقيق الدعم لمختلف الجهات والمؤسسات الحكومية بما يسهم في رفع مستوى أدائها وتقديم خدمات مثلى للمواطنين، وأضفى على مسيرة العمل التنظيمي في المملكة طابعاً مميزاً أسهم في إيجاد الأنظمة الفاعلة الملبية للحاجة الآنية والمستقبلية للمملكة وشعبها وبما يواكب أهداف رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور علي بن إبراهيم بن علي الغبان، أن المجلس قدم منذ إنشائه العديد من الإنجازات والعطاءات المتميزة، وقدم النصح والمشورة والأفكار بأسلوب متزن تناول جوانب الحياة كافة، مستمداً ذلك من الجمع بين العلم والخبرة، منوهاً بدور المجلس في تهيئة البلاد لتحقيق أكبر قدر من الفعالية والتنافسية في عالم اليوم.

من جهتها، ثمنت عضو مجلس الشورى الدكتورة أميرة أحمد بن سالم البلوي، ما يوليه ولاة الأمر من دعم للمرأة وتمكين لها لخوض معترك التنمية، إذ يتضح ذلك جلياً للعالم أجمع من خلال ما تقره الدولة من قرارات دائمة وأنظمة تخدم المجتمع السعودي والمرأة بشكل خاص بوصفها مكوناً رئيساً في المجتمع، مما مكنها من الوصول إلى مواقع فاعلة وتحقيقها الكثير من المكاسب والإنجازات المتنوعة بالمحافظة على هويتها والتمسك بها، الأمر الذي قدم صورة مشرفة عن المرأة السعودية وإنجازاتها.

وأكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة أمل الشامان، أن الثقة التي أولاها إياها ولاة الأمر تشكل دافعاً لمزيد من العمل والعطاء في سبيل رفعة ونهضة الوطن الغالي، وحافزاً للمضي قدماً مع أعضاء المجلس بكل ما أوتيت من قدرة وخبرة وجهد لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتلبية تطلعات الوطن السديدة لمواصلة المكتسبات التنموية.

وحثت على أهمية مواصلة العمل لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة ولتحقيق طموحات المواطنين، سائلةً المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,087
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,578
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,198
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,558

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة