النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة المدينة" تعتمد 7 مخططات جديدة بمجموع مساحات مليونًا ونصف م2

تضمّنت 2119 قطعة سكنية و11 مخصصة للحدائق و11 للمدارس و14 للمساجد

وافقت أمانة منطقة المدينة المنورة، على اعتماد سبع مخططات في نطاق المدينة، خلال الربع الأول من عام 2021، بمجموع مساحات بلغت مليونًا و497 ألفًا و678 مترًا مربعًا.

ويأتي اعتماد المخططات التي تضمنت 2119 قطعة سكنية، و11 قطعة مخصصة للحدائق، و11 للمدارس، و14 قطعة للمساجد؛ في إطار جهود أمانة منطقة المدينة المنورة لتطوير البنية التحتية ورفع مستوى جودة الحياة في المنطقة، بعد التأكد من موافقة المخططات المعتمدة للمعايير والاشتراطات التخطيطية الخاصة بالأمانة؛ لتتلاءم المخططات السكنية الجديدة مع التطورات البيئية والاقتصادية بالمنطقة، والتي من شأنها أن تسهم في تغطية الطلب على الوحدات السكنية في ظل النمو الذي تشهده المنطقة على جميع الأصعدة.

أمانة منطقة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة المدينة" تعتمد 7 مخططات جديدة بمجموع مساحات مليونًا ونصف م2
سبق

وافقت أمانة منطقة المدينة المنورة، على اعتماد سبع مخططات في نطاق المدينة، خلال الربع الأول من عام 2021، بمجموع مساحات بلغت مليونًا و497 ألفًا و678 مترًا مربعًا.

ويأتي اعتماد المخططات التي تضمنت 2119 قطعة سكنية، و11 قطعة مخصصة للحدائق، و11 للمدارس، و14 قطعة للمساجد؛ في إطار جهود أمانة منطقة المدينة المنورة لتطوير البنية التحتية ورفع مستوى جودة الحياة في المنطقة، بعد التأكد من موافقة المخططات المعتمدة للمعايير والاشتراطات التخطيطية الخاصة بالأمانة؛ لتتلاءم المخططات السكنية الجديدة مع التطورات البيئية والاقتصادية بالمنطقة، والتي من شأنها أن تسهم في تغطية الطلب على الوحدات السكنية في ظل النمو الذي تشهده المنطقة على جميع الأصعدة.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
01:36 PM

"أمانة المدينة" تعتمد 7 مخططات جديدة بمجموع مساحات مليونًا ونصف م2

تضمّنت 2119 قطعة سكنية و11 مخصصة للحدائق و11 للمدارس و14 للمساجد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
0
3,597

وافقت أمانة منطقة المدينة المنورة، على اعتماد سبع مخططات في نطاق المدينة، خلال الربع الأول من عام 2021، بمجموع مساحات بلغت مليونًا و497 ألفًا و678 مترًا مربعًا.

ويأتي اعتماد المخططات التي تضمنت 2119 قطعة سكنية، و11 قطعة مخصصة للحدائق، و11 للمدارس، و14 قطعة للمساجد؛ في إطار جهود أمانة منطقة المدينة المنورة لتطوير البنية التحتية ورفع مستوى جودة الحياة في المنطقة، بعد التأكد من موافقة المخططات المعتمدة للمعايير والاشتراطات التخطيطية الخاصة بالأمانة؛ لتتلاءم المخططات السكنية الجديدة مع التطورات البيئية والاقتصادية بالمنطقة، والتي من شأنها أن تسهم في تغطية الطلب على الوحدات السكنية في ظل النمو الذي تشهده المنطقة على جميع الأصعدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,047
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,722
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,563
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,298

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة