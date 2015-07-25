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مؤشرات نجاح حج 1442هـ.. الوفيات والأوبئة والحوادث: صفر

النجاح 100% بالصحة والأمن وفق تقرير وزارة الحج والعمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة نجاح حج 1442هـ، بناءً على عدد من مؤشرات القياس الأساسية، والتي تهدف إلى حج ينعم فيه ضيوف الرحمن بالأمن والأمان ويضمن سلامة الإنسان.

وبلغ مؤشر الصحة والأمن 100%، فيما سجلت الإصابات بفيروس كورونا والأوبئة والحوادث والوفيات والحج غير النظامي (صفر في المائة).

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مؤشرات نجاح حج 1442هـ.. الوفيات والأوبئة والحوادث: صفر
سبق

أعلنت وزارة الحج والعمرة نجاح حج 1442هـ، بناءً على عدد من مؤشرات القياس الأساسية، والتي تهدف إلى حج ينعم فيه ضيوف الرحمن بالأمن والأمان ويضمن سلامة الإنسان.

وبلغ مؤشر الصحة والأمن 100%، فيما سجلت الإصابات بفيروس كورونا والأوبئة والحوادث والوفيات والحج غير النظامي (صفر في المائة).

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
02:13 PM

مؤشرات نجاح حج 1442هـ.. الوفيات والأوبئة والحوادث: صفر

النجاح 100% بالصحة والأمن وفق تقرير وزارة الحج والعمرة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أعلنت وزارة الحج والعمرة نجاح حج 1442هـ، بناءً على عدد من مؤشرات القياس الأساسية، والتي تهدف إلى حج ينعم فيه ضيوف الرحمن بالأمن والأمان ويضمن سلامة الإنسان.

وبلغ مؤشر الصحة والأمن 100%، فيما سجلت الإصابات بفيروس كورونا والأوبئة والحوادث والوفيات والحج غير النظامي (صفر في المائة).

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