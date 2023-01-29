النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهِّر بعاملين بمنشأة تبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات ولا تحمل بيانات تجارية باللغة العربية

محايل عسير.. مبادرة إنسانية لفنانة تشكيلية مع عمال نظافة تحظى بإشادة كبيرة

رسمت بورتريهات لهم وأهدتهم إياها وتداولها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي

حظيت المبادرة الإنسانية للفنانة التشكيلية "عائشة عسيري" بإشادة متابعي فعاليات جادة محايل عسير "صدر الكرامة"، وزوَّارها؛ وذلك بعدما رسمت عمال النظافة، وأهدتهم إياها.

وقالت "عائشة عسيري" لـ"سبق": قمت برسم البورتريهات للعمال، وتداولها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع بمنطقة عسير. مفيدة بأن سبب مبادرتها يعود إلى اجتهاد العمال في خدمتهم، ومساعدتهم الفنانين المشاركين بالمعرض؛ فقامت بتصوير أحدهم، ورسمت صورته وصورًا لزملائه عمال النظافة الذين عبَّروا بدورهم عن شكرهم وتقديرهم لمبادرة الفنانة "عائشة عسيري".

وأوضحت "عسيري" أن عدد المشاركات في مهرجان صدر الكرامة بلغ أكثر من 60 فنانة، استحضروا عبر مشاركاتهن مواقف البطولات لشهداء الوطن الذين سطروا ملاحم البطولات والمجد.

جدير بالذكر أن الفنانة عائشة الملقبة بـ"ريشة السلام" شاركت في العديد من المشاركات المحلية والدولية منذ بداياتها قبل نحو خمسة أعوام عبر الرسم بالألوان الزيتية والالكلريك والرسم بخامات الذهب والقليتر والقهوة ومعجون الورق والنحت والرسم على الزجاج.

وشاركت "عائشة" في العديد من الفعاليات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها من خلال رسم اللوحات والجداريات المعبرة التي وجدت أصداء كبيرة لدى المتلقين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محايل عسير.. مبادرة إنسانية لفنانة تشكيلية مع عمال نظافة تحظى بإشادة كبيرة
سبق

حظيت المبادرة الإنسانية للفنانة التشكيلية "عائشة عسيري" بإشادة متابعي فعاليات جادة محايل عسير "صدر الكرامة"، وزوَّارها؛ وذلك بعدما رسمت عمال النظافة، وأهدتهم إياها.

وقالت "عائشة عسيري" لـ"سبق": قمت برسم البورتريهات للعمال، وتداولها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع بمنطقة عسير. مفيدة بأن سبب مبادرتها يعود إلى اجتهاد العمال في خدمتهم، ومساعدتهم الفنانين المشاركين بالمعرض؛ فقامت بتصوير أحدهم، ورسمت صورته وصورًا لزملائه عمال النظافة الذين عبَّروا بدورهم عن شكرهم وتقديرهم لمبادرة الفنانة "عائشة عسيري".

وأوضحت "عسيري" أن عدد المشاركات في مهرجان صدر الكرامة بلغ أكثر من 60 فنانة، استحضروا عبر مشاركاتهن مواقف البطولات لشهداء الوطن الذين سطروا ملاحم البطولات والمجد.

جدير بالذكر أن الفنانة عائشة الملقبة بـ"ريشة السلام" شاركت في العديد من المشاركات المحلية والدولية منذ بداياتها قبل نحو خمسة أعوام عبر الرسم بالألوان الزيتية والالكلريك والرسم بخامات الذهب والقليتر والقهوة ومعجون الورق والنحت والرسم على الزجاج.

وشاركت "عائشة" في العديد من الفعاليات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها من خلال رسم اللوحات والجداريات المعبرة التي وجدت أصداء كبيرة لدى المتلقين.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
12:33 AM

محايل عسير.. مبادرة إنسانية لفنانة تشكيلية مع عمال نظافة تحظى بإشادة كبيرة

رسمت بورتريهات لهم وأهدتهم إياها وتداولها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي

A A A
سويد الحارثي - محايل عسير
0
184

حظيت المبادرة الإنسانية للفنانة التشكيلية "عائشة عسيري" بإشادة متابعي فعاليات جادة محايل عسير "صدر الكرامة"، وزوَّارها؛ وذلك بعدما رسمت عمال النظافة، وأهدتهم إياها.

وقالت "عائشة عسيري" لـ"سبق": قمت برسم البورتريهات للعمال، وتداولها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع بمنطقة عسير. مفيدة بأن سبب مبادرتها يعود إلى اجتهاد العمال في خدمتهم، ومساعدتهم الفنانين المشاركين بالمعرض؛ فقامت بتصوير أحدهم، ورسمت صورته وصورًا لزملائه عمال النظافة الذين عبَّروا بدورهم عن شكرهم وتقديرهم لمبادرة الفنانة "عائشة عسيري".

وأوضحت "عسيري" أن عدد المشاركات في مهرجان صدر الكرامة بلغ أكثر من 60 فنانة، استحضروا عبر مشاركاتهن مواقف البطولات لشهداء الوطن الذين سطروا ملاحم البطولات والمجد.

جدير بالذكر أن الفنانة عائشة الملقبة بـ"ريشة السلام" شاركت في العديد من المشاركات المحلية والدولية منذ بداياتها قبل نحو خمسة أعوام عبر الرسم بالألوان الزيتية والالكلريك والرسم بخامات الذهب والقليتر والقهوة ومعجون الورق والنحت والرسم على الزجاج.

وشاركت "عائشة" في العديد من الفعاليات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها من خلال رسم اللوحات والجداريات المعبرة التي وجدت أصداء كبيرة لدى المتلقين.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
16,001
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,664
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,675
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,671

كاريكاتير

وزير السمك الكوري يستقبل تميم

المقالات

جعلوا من الحبَّة قُبَّة..!

جعلوا من الحبَّة قُبَّة..!

عبدالغني الشيخ
مخاطر عبور الربع الخالي

مخاطر عبور الربع الخالي

محمد الصيـعري
ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

عبدالرحمن القحطاني
كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة