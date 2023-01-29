محايل عسير.. مبادرة إنسانية لفنانة تشكيلية مع عمال نظافة تحظى بإشادة كبيرة

رسمت بورتريهات لهم وأهدتهم إياها وتداولها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي

حظيت المبادرة الإنسانية للفنانة التشكيلية "عائشة عسيري" بإشادة متابعي فعاليات جادة محايل عسير "صدر الكرامة"، وزوَّارها؛ وذلك بعدما رسمت عمال النظافة، وأهدتهم إياها.

وقالت "عائشة عسيري" لـ"سبق": قمت برسم البورتريهات للعمال، وتداولها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع بمنطقة عسير. مفيدة بأن سبب مبادرتها يعود إلى اجتهاد العمال في خدمتهم، ومساعدتهم الفنانين المشاركين بالمعرض؛ فقامت بتصوير أحدهم، ورسمت صورته وصورًا لزملائه عمال النظافة الذين عبَّروا بدورهم عن شكرهم وتقديرهم لمبادرة الفنانة "عائشة عسيري".

وأوضحت "عسيري" أن عدد المشاركات في مهرجان صدر الكرامة بلغ أكثر من 60 فنانة، استحضروا عبر مشاركاتهن مواقف البطولات لشهداء الوطن الذين سطروا ملاحم البطولات والمجد.

جدير بالذكر أن الفنانة عائشة الملقبة بـ"ريشة السلام" شاركت في العديد من المشاركات المحلية والدولية منذ بداياتها قبل نحو خمسة أعوام عبر الرسم بالألوان الزيتية والالكلريك والرسم بخامات الذهب والقليتر والقهوة ومعجون الورق والنحت والرسم على الزجاج.

وشاركت "عائشة" في العديد من الفعاليات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها من خلال رسم اللوحات والجداريات المعبرة التي وجدت أصداء كبيرة لدى المتلقين.