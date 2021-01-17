"هاريس" تستقيل من مجلس الشيوخ استعداداً لتنصيبها نائبة لـ"بايدن"

اختيار وزير خارجية كاليفورنيا ليحل محلها

أفاد مساعدون مطلعون على خططها، اليوم (الأحد) بأن السناتور الأمريكي كامالا هاريس من ولاية كاليفورنيا ستستقيل من مجلس الشيوخ غداً؛ استعدادًا لتنصيبها نائبة لرئيس جو بايدن الأربعاء المقبل.

في السياق نفسه، اختار الحاكم جافين نيوسوم وزير خارجية كاليفورنيا أليكس باديلا لملء الفترة المتبقية من ولاية "هاريس"، التي قد تشمل محاكمة الرئيس دونالد ترامب الثانية، وفقاً لـ"رويترز".

ولم يتضح على الفور متى سيجلس "باديلا".