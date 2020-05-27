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إسبانيا.. تسجيل وفاة واحدة بـ"كورونا" خلال يوم

عدد الإصابات بلغ 236.769

أفادت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم (الأربعاء)، بأن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 27118، بزيادة حالة وفاة واحدة عن اليوم السابق.

وذكرت الحكومة أن البيانات قد تشهد تقلباً خلال الأيام المقبلة؛ لأن السلطات تتبع طريقة جديدة بأثر رجعي لتسجيل حالات الإصابة والوفاة، وفقاً لـ"رويترز".

ولم تُسجل سوى 39 وفاة بالمرض خلال الأيام السبعة الماضية، بينما سُجلت 236769 إصابة في المجمل منذ بدء التفشي وفقاً لأرقام الوزارة.

فيروس كورونا الجديد

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إسبانيا.. تسجيل وفاة واحدة بـ"كورونا" خلال يوم
سبق

أفادت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم (الأربعاء)، بأن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 27118، بزيادة حالة وفاة واحدة عن اليوم السابق.

وذكرت الحكومة أن البيانات قد تشهد تقلباً خلال الأيام المقبلة؛ لأن السلطات تتبع طريقة جديدة بأثر رجعي لتسجيل حالات الإصابة والوفاة، وفقاً لـ"رويترز".

ولم تُسجل سوى 39 وفاة بالمرض خلال الأيام السبعة الماضية، بينما سُجلت 236769 إصابة في المجمل منذ بدء التفشي وفقاً لأرقام الوزارة.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
08:04 PM

إسبانيا.. تسجيل وفاة واحدة بـ"كورونا" خلال يوم

عدد الإصابات بلغ 236.769

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم (الأربعاء)، بأن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 27118، بزيادة حالة وفاة واحدة عن اليوم السابق.

وذكرت الحكومة أن البيانات قد تشهد تقلباً خلال الأيام المقبلة؛ لأن السلطات تتبع طريقة جديدة بأثر رجعي لتسجيل حالات الإصابة والوفاة، وفقاً لـ"رويترز".

ولم تُسجل سوى 39 وفاة بالمرض خلال الأيام السبعة الماضية، بينما سُجلت 236769 إصابة في المجمل منذ بدء التفشي وفقاً لأرقام الوزارة.

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