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مقيم سوداني يروي تفاصيل 48 ساعة قضاها دون طعام وبزجاجة مياه صغيرة ‏

قال إنه فكَّر في شرب مياه الردياتير بعدما علقت شاحنته في صحراء رابغ

كشف المقيم السوداني الجنيد محيى الدين تفاصيل اللحظات الصعبة التي قضاها؛ إذ قضى يومين دون طعام، وبزجاجة مياه صغيرة، رغم أنه مصاب بمرض السكري، حتى أنه "فكر في شرب مياه الردياتير"، مؤكدًا فرحته بخروجه سالمًا معافى بعد أن علقت شاحنته بالرمال في صحراء رابغ لمدة يومَيْن.

وتفصيلاً، قال "الجنيد" لقناة الرسالة: "بعد أن أيقنت بتورطي لم أرهق نفسي كثيرًا؛ فأنا مصاب بالسكري؛ فجلست بالقرب من الظل والشجر من حولي، واستخدمت الماء لسد الرمق فقط، لا للشرب والارتواء".

وتابع: "مكثتُ يومين دون أكل، حتى أنني فكرت أخيرًا في أن أفتح السيارة، وأشرب مياه الردياتير".

وتم على نطاق واسع تداول مقطع فيديو للمقيم السوداني وهو يعبِّر عن فرحته بوصول فريق برق للإنقاذ مرددًا بصوت عال: "مرحبًا بالفزعة.. مرحبًا بالفزعة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مقيم سوداني يروي تفاصيل 48 ساعة قضاها دون طعام وبزجاجة مياه صغيرة ‏
سبق

كشف المقيم السوداني الجنيد محيى الدين تفاصيل اللحظات الصعبة التي قضاها؛ إذ قضى يومين دون طعام، وبزجاجة مياه صغيرة، رغم أنه مصاب بمرض السكري، حتى أنه "فكر في شرب مياه الردياتير"، مؤكدًا فرحته بخروجه سالمًا معافى بعد أن علقت شاحنته بالرمال في صحراء رابغ لمدة يومَيْن.

وتفصيلاً، قال "الجنيد" لقناة الرسالة: "بعد أن أيقنت بتورطي لم أرهق نفسي كثيرًا؛ فأنا مصاب بالسكري؛ فجلست بالقرب من الظل والشجر من حولي، واستخدمت الماء لسد الرمق فقط، لا للشرب والارتواء".

وتابع: "مكثتُ يومين دون أكل، حتى أنني فكرت أخيرًا في أن أفتح السيارة، وأشرب مياه الردياتير".

وتم على نطاق واسع تداول مقطع فيديو للمقيم السوداني وهو يعبِّر عن فرحته بوصول فريق برق للإنقاذ مرددًا بصوت عال: "مرحبًا بالفزعة.. مرحبًا بالفزعة".

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
01:53 AM

مقيم سوداني يروي تفاصيل 48 ساعة قضاها دون طعام وبزجاجة مياه صغيرة ‏

قال إنه فكَّر في شرب مياه الردياتير بعدما علقت شاحنته في صحراء رابغ

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
4
8,678

كشف المقيم السوداني الجنيد محيى الدين تفاصيل اللحظات الصعبة التي قضاها؛ إذ قضى يومين دون طعام، وبزجاجة مياه صغيرة، رغم أنه مصاب بمرض السكري، حتى أنه "فكر في شرب مياه الردياتير"، مؤكدًا فرحته بخروجه سالمًا معافى بعد أن علقت شاحنته بالرمال في صحراء رابغ لمدة يومَيْن.

وتفصيلاً، قال "الجنيد" لقناة الرسالة: "بعد أن أيقنت بتورطي لم أرهق نفسي كثيرًا؛ فأنا مصاب بالسكري؛ فجلست بالقرب من الظل والشجر من حولي، واستخدمت الماء لسد الرمق فقط، لا للشرب والارتواء".

وتابع: "مكثتُ يومين دون أكل، حتى أنني فكرت أخيرًا في أن أفتح السيارة، وأشرب مياه الردياتير".

وتم على نطاق واسع تداول مقطع فيديو للمقيم السوداني وهو يعبِّر عن فرحته بوصول فريق برق للإنقاذ مرددًا بصوت عال: "مرحبًا بالفزعة.. مرحبًا بالفزعة".

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