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الكويت تسجل 475 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 108,743

سجلت الكويت 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 108743 حالة، في حين سُجلت سبع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 639 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 127 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة؛ 7328 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 597 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من المرض 100776 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الكويت تسجل 475 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت الكويت 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 108743 حالة، في حين سُجلت سبع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 639 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 127 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة؛ 7328 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 597 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من المرض 100776 حالة.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
06:01 PM

الكويت تسجل 475 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 108,743

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الكويت 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 108743 حالة، في حين سُجلت سبع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 639 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 127 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة؛ 7328 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 597 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من المرض 100776 حالة.

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