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مكة.. إغلاق 3 منشآت وضبط مطبخ عشوائي وإتلاف 200 دجاجة

بعد تنفيذ بلدية العزيزية الفرعية لعدد من الجولات الرقابية

نفذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة عدداً من الجولات الرقابية المكثفة نتج عنها ضبط ٢٠٠ دجاجة مبردة في سيارة غير مهيأة للنقل.

وتم ضبط مطبخ عشوائي داخل عمارة سكنية يفتقر للاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية، وإتلاف ١٣٧٠ كجم من المواد الغذائية التي يتم تداولها بطريقة غير صحية، إضافة إلى إغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وقد واصلت بلدية المسفلة الفرعية ممثلةً في قسم مراقبة المواد الغذائية جولاتها الميدانية، وأسفرت الجولات عن إغلاق ٣ منشآت غذائية وإتلاف ٥٥ كجم من الأطعمة المحضرة؛ بسبب تدني مستوى النظافة، ووجود عمال بدون شهادات صحية ومخالفات في التجهيزات.

وأكدَّت أمانة العاصمة المقدسة سعيها إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها البلديات الفرعية على الباعة الجائلين والمحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية المطلوبة والتزام جميع المنشآت الغذائية والتجارية.

ودعت إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

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مكة.. إغلاق 3 منشآت وضبط مطبخ عشوائي وإتلاف 200 دجاجة
سبق

نفذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة عدداً من الجولات الرقابية المكثفة نتج عنها ضبط ٢٠٠ دجاجة مبردة في سيارة غير مهيأة للنقل.

وتم ضبط مطبخ عشوائي داخل عمارة سكنية يفتقر للاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية، وإتلاف ١٣٧٠ كجم من المواد الغذائية التي يتم تداولها بطريقة غير صحية، إضافة إلى إغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وقد واصلت بلدية المسفلة الفرعية ممثلةً في قسم مراقبة المواد الغذائية جولاتها الميدانية، وأسفرت الجولات عن إغلاق ٣ منشآت غذائية وإتلاف ٥٥ كجم من الأطعمة المحضرة؛ بسبب تدني مستوى النظافة، ووجود عمال بدون شهادات صحية ومخالفات في التجهيزات.

وأكدَّت أمانة العاصمة المقدسة سعيها إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها البلديات الفرعية على الباعة الجائلين والمحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية المطلوبة والتزام جميع المنشآت الغذائية والتجارية.

ودعت إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
05:31 PM

مكة.. إغلاق 3 منشآت وضبط مطبخ عشوائي وإتلاف 200 دجاجة

بعد تنفيذ بلدية العزيزية الفرعية لعدد من الجولات الرقابية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
5,342

نفذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة عدداً من الجولات الرقابية المكثفة نتج عنها ضبط ٢٠٠ دجاجة مبردة في سيارة غير مهيأة للنقل.

وتم ضبط مطبخ عشوائي داخل عمارة سكنية يفتقر للاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية، وإتلاف ١٣٧٠ كجم من المواد الغذائية التي يتم تداولها بطريقة غير صحية، إضافة إلى إغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وقد واصلت بلدية المسفلة الفرعية ممثلةً في قسم مراقبة المواد الغذائية جولاتها الميدانية، وأسفرت الجولات عن إغلاق ٣ منشآت غذائية وإتلاف ٥٥ كجم من الأطعمة المحضرة؛ بسبب تدني مستوى النظافة، ووجود عمال بدون شهادات صحية ومخالفات في التجهيزات.

وأكدَّت أمانة العاصمة المقدسة سعيها إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها البلديات الفرعية على الباعة الجائلين والمحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية المطلوبة والتزام جميع المنشآت الغذائية والتجارية.

ودعت إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

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