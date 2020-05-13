بلدية الليث تغلق 3 محطات وقود لمخالفتها الأسعار

وعدم تطبيق التعرفة الجديدة

في إطار حملاتها التفتيشية المتواصلة على المنشآت التجارية وتزامناً مع التعرفة الجديدة لتسعيرة الوقود، نفذت بلدية محافظة الليث، ممثلةً في مكتب خدمات سعيا عدداً من الجولات الميدانية على محطات الوقود؛ للتأكد من تعديل الأسعار حسب التعرفة الجديدة ومدى التزامها بالاشتراطات.

وقد أسفر عن هذه الجولات إغلاق 3 محطات وقود مخالفة للتسعيرة، كما شملت الحملة أيضاً ضبط بسطات عشوائية وتم مصادرة 20 كيلو سمبوسة وخضراوات فاسدة. وأكدت البلدية أنها ستقوم بتطبيق النظام حيال ذلك.