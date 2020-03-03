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بريطانيا: خطط جديدة لمواجهة رعب "كورونا" الفتّاك

إغلاق المدارس والعمل بالمنازل وقيود على السفر

تبحث الحكومة البريطانية خططًا للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، من بينها احتمال إغلاق بعض المدارس، وإلغاء بعض الفعاليات، واستدعاء موظفي هيئة التأمين الصحي المتقاعدين.


وقد تُفرض قيود على السفر، ويُنصح الموظفون بالعمل من منازلهم.

وستقدم بعض التشريعات التي تكفل منح الوزراء السلطات المطلوبة استعدادًا لانتشار الفيروس.

وسوف يُخصص 30 مستشفى في بريطانيا أقسامًا معينة لعلاج مرضى فيروس كورونا، مع إلغاء حالات العلاج اليومية المعتادة، في أسوأ الأحوال، إذا زاد انتشار الفيروس؛ طبقًا لـ"بي بي سي".

ويقول وزير الخزانة البريطاني: إن ميزانية الشهر الحالي سوف تأخذ في الاعتبار مساعدة الخدمات الصحية والاقتصاد على مواجهة تهديد الفيروس.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا: خطط جديدة لمواجهة رعب "كورونا" الفتّاك
سبق

تبحث الحكومة البريطانية خططًا للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، من بينها احتمال إغلاق بعض المدارس، وإلغاء بعض الفعاليات، واستدعاء موظفي هيئة التأمين الصحي المتقاعدين.


وقد تُفرض قيود على السفر، ويُنصح الموظفون بالعمل من منازلهم.

وستقدم بعض التشريعات التي تكفل منح الوزراء السلطات المطلوبة استعدادًا لانتشار الفيروس.

وسوف يُخصص 30 مستشفى في بريطانيا أقسامًا معينة لعلاج مرضى فيروس كورونا، مع إلغاء حالات العلاج اليومية المعتادة، في أسوأ الأحوال، إذا زاد انتشار الفيروس؛ طبقًا لـ"بي بي سي".

ويقول وزير الخزانة البريطاني: إن ميزانية الشهر الحالي سوف تأخذ في الاعتبار مساعدة الخدمات الصحية والاقتصاد على مواجهة تهديد الفيروس.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
05:26 PM

بريطانيا: خطط جديدة لمواجهة رعب "كورونا" الفتّاك

إغلاق المدارس والعمل بالمنازل وقيود على السفر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تبحث الحكومة البريطانية خططًا للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، من بينها احتمال إغلاق بعض المدارس، وإلغاء بعض الفعاليات، واستدعاء موظفي هيئة التأمين الصحي المتقاعدين.


وقد تُفرض قيود على السفر، ويُنصح الموظفون بالعمل من منازلهم.

وستقدم بعض التشريعات التي تكفل منح الوزراء السلطات المطلوبة استعدادًا لانتشار الفيروس.

وسوف يُخصص 30 مستشفى في بريطانيا أقسامًا معينة لعلاج مرضى فيروس كورونا، مع إلغاء حالات العلاج اليومية المعتادة، في أسوأ الأحوال، إذا زاد انتشار الفيروس؛ طبقًا لـ"بي بي سي".

ويقول وزير الخزانة البريطاني: إن ميزانية الشهر الحالي سوف تأخذ في الاعتبار مساعدة الخدمات الصحية والاقتصاد على مواجهة تهديد الفيروس.

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