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وزير التعليم يكرّم الفائزين في مسابقة "مدرستي تبرمج"

بما شمل إدارات التعليم والمدارس والمعلمين والمعلمات

رعى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، الحفل الختامي لمسابقة "مدرستي تبرمج" 2021م في مرحلتها الأولى، حيث تم تكريم 15 إدارة تعليم، و32 مدرسة، و40 معلماً ومعلمةً؛ فائزين بالمسابقة.

وأوضحت المشرف على إدارة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في وزارة التعليم رئيس لجنة المسابقة الدكتورة عهود الفارس أن اختيار المملكة ضمن أفضل أربعة نماذج عالمية في التعليم الإلكتروني لم يكن ليتحقق لولا دعم واهتمام القيادة لقطاع التعليم ومنسوبيه، بإشراف ومتابعة وزير التعليم؛ لتحسين البيئة التعليمية ومحاكاة الابتكار والإبداع.

وأضافت أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من المسابقة مع بدايات العام الدراسي المقبل، والتي تستهدف مهارات متقدمة في البرمجة والتصميم الابتكاري على المستوى المحلي للطلاب والطالبات؛ لإعداد المشاركين على المستوى العالمي، وتوفير بيئة خصبة لمشاريع طلابية واعدة.

وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم يكرّم الفائزين في مسابقة "مدرستي تبرمج"
سبق

رعى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، الحفل الختامي لمسابقة "مدرستي تبرمج" 2021م في مرحلتها الأولى، حيث تم تكريم 15 إدارة تعليم، و32 مدرسة، و40 معلماً ومعلمةً؛ فائزين بالمسابقة.

وأوضحت المشرف على إدارة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في وزارة التعليم رئيس لجنة المسابقة الدكتورة عهود الفارس أن اختيار المملكة ضمن أفضل أربعة نماذج عالمية في التعليم الإلكتروني لم يكن ليتحقق لولا دعم واهتمام القيادة لقطاع التعليم ومنسوبيه، بإشراف ومتابعة وزير التعليم؛ لتحسين البيئة التعليمية ومحاكاة الابتكار والإبداع.

وأضافت أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من المسابقة مع بدايات العام الدراسي المقبل، والتي تستهدف مهارات متقدمة في البرمجة والتصميم الابتكاري على المستوى المحلي للطلاب والطالبات؛ لإعداد المشاركين على المستوى العالمي، وتوفير بيئة خصبة لمشاريع طلابية واعدة.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
03:15 PM

وزير التعليم يكرّم الفائزين في مسابقة "مدرستي تبرمج"

بما شمل إدارات التعليم والمدارس والمعلمين والمعلمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رعى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، الحفل الختامي لمسابقة "مدرستي تبرمج" 2021م في مرحلتها الأولى، حيث تم تكريم 15 إدارة تعليم، و32 مدرسة، و40 معلماً ومعلمةً؛ فائزين بالمسابقة.

وأوضحت المشرف على إدارة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في وزارة التعليم رئيس لجنة المسابقة الدكتورة عهود الفارس أن اختيار المملكة ضمن أفضل أربعة نماذج عالمية في التعليم الإلكتروني لم يكن ليتحقق لولا دعم واهتمام القيادة لقطاع التعليم ومنسوبيه، بإشراف ومتابعة وزير التعليم؛ لتحسين البيئة التعليمية ومحاكاة الابتكار والإبداع.

وأضافت أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من المسابقة مع بدايات العام الدراسي المقبل، والتي تستهدف مهارات متقدمة في البرمجة والتصميم الابتكاري على المستوى المحلي للطلاب والطالبات؛ لإعداد المشاركين على المستوى العالمي، وتوفير بيئة خصبة لمشاريع طلابية واعدة.

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