بيت الشباب بجدة يختتم فعاليات المهرجان الرياضي

"العرقوبي" تسلَّم درع تكريم قوات الأمن الخاصّة

اختتمت فعاليات المهرجان الشبابي الرياضي التابع للهيئة العامة للرياضة، مساء الأربعاء، ببيت الشباب بجدة، على شرف الأمين العام للجمعية محمد الخربوش؛ نيابة عن نائب رئيس الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

تضمن الحفل تقديم عديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة مثل الفولكلورات الشعبية ومعرض الصور الضوئية.

تمّ تكريم الجهات المشاركة، على رأسها قوات الأمن الخاصّة، حيث تسلم الدرع العقيد منصور العرقوبي؛ نيابةً عن اللواء فهد العصيمي.

واختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية وتقديم العشاء للحضور.