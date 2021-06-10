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رغم انخفاض الإصابات.. "الصحة العالمية": أوروبا لم تخرج بعد من خطر وباء كورونا

قال مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، إن أوروبا لم تخرج بعد من دائرة الخطر الناجم عن وباء كورونا، على الرغم من انخفاض حالات الإصابة والوفاة فيها.
"كلوج" قال: "مع تزايد التجمعات وتنقل أكبر للسكان، والمهرجانات الكبيرة، والبطولات الرياضية، التي ستقام في الأيام والأسابيع المقبلة، ندعو إلى توخي الحذر".
المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، أعلن يوم أمس الأربعاء عن تحسن الوضع الوبائي في بلاده، وإعادة فتح القاعات الداخلية في المطاعم والمقاهي وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة.
ورأى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه من السابق لأوانه البتّ في رفع الإغلاق العام في الـ21 من يونيو الجاري.

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رغم انخفاض الإصابات.. "الصحة العالمية": أوروبا لم تخرج بعد من خطر وباء كورونا
سبق

قال مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، إن أوروبا لم تخرج بعد من دائرة الخطر الناجم عن وباء كورونا، على الرغم من انخفاض حالات الإصابة والوفاة فيها.
"كلوج" قال: "مع تزايد التجمعات وتنقل أكبر للسكان، والمهرجانات الكبيرة، والبطولات الرياضية، التي ستقام في الأيام والأسابيع المقبلة، ندعو إلى توخي الحذر".
المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، أعلن يوم أمس الأربعاء عن تحسن الوضع الوبائي في بلاده، وإعادة فتح القاعات الداخلية في المطاعم والمقاهي وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة.
ورأى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه من السابق لأوانه البتّ في رفع الإغلاق العام في الـ21 من يونيو الجاري.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
05:26 PM

رغم انخفاض الإصابات.. "الصحة العالمية": أوروبا لم تخرج بعد من خطر وباء كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، إن أوروبا لم تخرج بعد من دائرة الخطر الناجم عن وباء كورونا، على الرغم من انخفاض حالات الإصابة والوفاة فيها.
"كلوج" قال: "مع تزايد التجمعات وتنقل أكبر للسكان، والمهرجانات الكبيرة، والبطولات الرياضية، التي ستقام في الأيام والأسابيع المقبلة، ندعو إلى توخي الحذر".
المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، أعلن يوم أمس الأربعاء عن تحسن الوضع الوبائي في بلاده، وإعادة فتح القاعات الداخلية في المطاعم والمقاهي وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة.
ورأى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه من السابق لأوانه البتّ في رفع الإغلاق العام في الـ21 من يونيو الجاري.

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