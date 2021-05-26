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"تعليم القويعية" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

الإدارة: الاستعلام عبر "نور".. والاعتراض إلكترونياً اعتباراً من غد

اعتمد مدير التعليم بمحافظة القويعية د. عبدالله الظافري، حركة النقل الداخلي لمعلمي ومعلمات المحافظة في كافة المراحل الدارسية الثلاث.

وبلغ عدد المتقدمين على الحركة الداخلية لهذا العام 1518 معلماً ومعلمة، منهم 711 معلماً ونسبة المنقولين بينهم بلغت 73%، كما بلغ عدد المتقدمات 807 معلمات ونسبة المنقولات بينهن جاءت 58%.

وبيّنت الإدارة أنه يمكن لطالبي النقل الاستعلام عن نتيجة الحركة عن طريق حساب المعلم والمعلمة في نظام نور، فيما ستكون فترة الاعتراض على الحركة إلكترونياً من نظام نور من يوم غد الاثنين وحتى يوم السبت 27-9-1440هـ.

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"تعليم القويعية" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات
سبق

اعتمد مدير التعليم بمحافظة القويعية د. عبدالله الظافري، حركة النقل الداخلي لمعلمي ومعلمات المحافظة في كافة المراحل الدارسية الثلاث.

وبلغ عدد المتقدمين على الحركة الداخلية لهذا العام 1518 معلماً ومعلمة، منهم 711 معلماً ونسبة المنقولين بينهم بلغت 73%، كما بلغ عدد المتقدمات 807 معلمات ونسبة المنقولات بينهن جاءت 58%.

وبيّنت الإدارة أنه يمكن لطالبي النقل الاستعلام عن نتيجة الحركة عن طريق حساب المعلم والمعلمة في نظام نور، فيما ستكون فترة الاعتراض على الحركة إلكترونياً من نظام نور من يوم غد الاثنين وحتى يوم السبت 27-9-1440هـ.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
08:45 PM

"تعليم القويعية" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

الإدارة: الاستعلام عبر "نور".. والاعتراض إلكترونياً اعتباراً من غد

A A A
فهد الغبيوي - القويعية
1
1,075

اعتمد مدير التعليم بمحافظة القويعية د. عبدالله الظافري، حركة النقل الداخلي لمعلمي ومعلمات المحافظة في كافة المراحل الدارسية الثلاث.

وبلغ عدد المتقدمين على الحركة الداخلية لهذا العام 1518 معلماً ومعلمة، منهم 711 معلماً ونسبة المنقولين بينهم بلغت 73%، كما بلغ عدد المتقدمات 807 معلمات ونسبة المنقولات بينهن جاءت 58%.

وبيّنت الإدارة أنه يمكن لطالبي النقل الاستعلام عن نتيجة الحركة عن طريق حساب المعلم والمعلمة في نظام نور، فيما ستكون فترة الاعتراض على الحركة إلكترونياً من نظام نور من يوم غد الاثنين وحتى يوم السبت 27-9-1440هـ.

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200 مليون

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