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ضمك يضم مهاجم الاتحاد لموسم واحد.. بنظام الإعارة

بعد خروج اللاعب من حسابات "كاريلي"

وقعت إدارة نادي ضمك عقداً احترافياً بنظام الإعارة لموسم واحد مع اللاعب عبد العزيز العرياني قادماً من نادي الاتحاد.


وكان الاتحاد أعلن أول أمس إعارة اللاعب صاحب 25 ربيعاً إلى نادي ضمك ، وجاءت تلك الخطوة نظراً لخروج العرياني من حسابات وخطط المدرب البرازيلي فابيو كاريلي للموسم المقبل لتواجد لاعبين آخرين في نفس مركزه مثل رومارينيو وبريجوفيتش وكمارا وبوني.

يذكر أن اللاعب من ناشئي الاتحاد تدرج في الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الأول ويرتبط مع الاتحاد بعقد يمتد حتى يونيو 2022.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ضمك يضم مهاجم الاتحاد لموسم واحد.. بنظام الإعارة
سبق

وقعت إدارة نادي ضمك عقداً احترافياً بنظام الإعارة لموسم واحد مع اللاعب عبد العزيز العرياني قادماً من نادي الاتحاد.


وكان الاتحاد أعلن أول أمس إعارة اللاعب صاحب 25 ربيعاً إلى نادي ضمك ، وجاءت تلك الخطوة نظراً لخروج العرياني من حسابات وخطط المدرب البرازيلي فابيو كاريلي للموسم المقبل لتواجد لاعبين آخرين في نفس مركزه مثل رومارينيو وبريجوفيتش وكمارا وبوني.

يذكر أن اللاعب من ناشئي الاتحاد تدرج في الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الأول ويرتبط مع الاتحاد بعقد يمتد حتى يونيو 2022.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
10:07 PM

ضمك يضم مهاجم الاتحاد لموسم واحد.. بنظام الإعارة

بعد خروج اللاعب من حسابات "كاريلي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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4,220

وقعت إدارة نادي ضمك عقداً احترافياً بنظام الإعارة لموسم واحد مع اللاعب عبد العزيز العرياني قادماً من نادي الاتحاد.


وكان الاتحاد أعلن أول أمس إعارة اللاعب صاحب 25 ربيعاً إلى نادي ضمك ، وجاءت تلك الخطوة نظراً لخروج العرياني من حسابات وخطط المدرب البرازيلي فابيو كاريلي للموسم المقبل لتواجد لاعبين آخرين في نفس مركزه مثل رومارينيو وبريجوفيتش وكمارا وبوني.

يذكر أن اللاعب من ناشئي الاتحاد تدرج في الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الأول ويرتبط مع الاتحاد بعقد يمتد حتى يونيو 2022.

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