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وزير التعليم يصدر عدة قرارات بتكليف وتمديد عمل عدد من المديرين

بناءً على ما أوصت به اللجنة العليا لاختيار مديري التعليم ومساعديهم

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عدداً من القرارات القاضية بتكليف ونقل وتمديد عمل عددٍ من مديري التعليم في المناطق والمحافظات، وذلك بناءً على ما أوصت به اللجنة العليا لاختيار مديري التعليم ومساعديهم.

وأثنى وزير التعليم على الجهود التي بُذلت وتبذل في إدارات التعليم من أجل ما يحقق العناية بالعمل التعليمي والتربوي وتطويره، وتترك الأثر المبارك -بإذن الله -للأجيال القادمة.

وعبر وزير التعليم عن شكره وتقديره لكافة مديري التعليم الذين انتهت فترة تكليفهم، مشيداً بما حققوه إلى جانب زملائهم وزميلاتهم والإسهام في خدمة أبناء وبنات وطننا في الإطار التعليمي.

ونصت قرارات الوزير على ممارسة المشمولين بالقرارات الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لهم وفق الأنظمة والتعليمات ولمدة عام، وجاءت التكليفات على النحو التالي:

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم يصدر عدة قرارات بتكليف وتمديد عمل عدد من المديرين
سبق

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عدداً من القرارات القاضية بتكليف ونقل وتمديد عمل عددٍ من مديري التعليم في المناطق والمحافظات، وذلك بناءً على ما أوصت به اللجنة العليا لاختيار مديري التعليم ومساعديهم.

وأثنى وزير التعليم على الجهود التي بُذلت وتبذل في إدارات التعليم من أجل ما يحقق العناية بالعمل التعليمي والتربوي وتطويره، وتترك الأثر المبارك -بإذن الله -للأجيال القادمة.

وعبر وزير التعليم عن شكره وتقديره لكافة مديري التعليم الذين انتهت فترة تكليفهم، مشيداً بما حققوه إلى جانب زملائهم وزميلاتهم والإسهام في خدمة أبناء وبنات وطننا في الإطار التعليمي.

ونصت قرارات الوزير على ممارسة المشمولين بالقرارات الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لهم وفق الأنظمة والتعليمات ولمدة عام، وجاءت التكليفات على النحو التالي:

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
07:26 PM
اخر تعديل
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
10:22 PM

وزير التعليم يصدر عدة قرارات بتكليف وتمديد عمل عدد من المديرين

بناءً على ما أوصت به اللجنة العليا لاختيار مديري التعليم ومساعديهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
16
15,175

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عدداً من القرارات القاضية بتكليف ونقل وتمديد عمل عددٍ من مديري التعليم في المناطق والمحافظات، وذلك بناءً على ما أوصت به اللجنة العليا لاختيار مديري التعليم ومساعديهم.

وأثنى وزير التعليم على الجهود التي بُذلت وتبذل في إدارات التعليم من أجل ما يحقق العناية بالعمل التعليمي والتربوي وتطويره، وتترك الأثر المبارك -بإذن الله -للأجيال القادمة.

وعبر وزير التعليم عن شكره وتقديره لكافة مديري التعليم الذين انتهت فترة تكليفهم، مشيداً بما حققوه إلى جانب زملائهم وزميلاتهم والإسهام في خدمة أبناء وبنات وطننا في الإطار التعليمي.

ونصت قرارات الوزير على ممارسة المشمولين بالقرارات الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لهم وفق الأنظمة والتعليمات ولمدة عام، وجاءت التكليفات على النحو التالي:

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,965
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,883
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,169
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,516

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