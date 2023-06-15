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متهم بجرائم قتل واغتصاب بدارفور.. السوداني "كوشيب" وجهاً لوجه أمام "الجنائية الدولية"

رفض التهم الموجهة إليه بعد إبلاغه بها

رفض السوداني علي كوشيب الذي يشتبه في ارتكابه جرائم حرب في إقليم دارفور، الاتهامات المذكورة في أمر اعتقاله، معتبراً أنها "باطلة"، وذلك خلال مثوله لأول مرة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم (الاثنين).

وذكر "كوشيب" الذي نصت وثائق المحكمة في وقت سابق على لقبه "كوشيب"، أنه يفضل اسم علي محمد علي عبدالرحمن، وهو متهم بارتكاب جرائم اضطهاد وقتل واغتصاب في إقليم دارفور في عامي 2003 و2004، وفقاً لـ"رويترز".

وليس من المفترض أن يرد "كوشيب" خلال مثوله الأول بالمحكمة على التهم الموجهة إليه، لكن القاضي سأله عما إذا كان على علم بالاتهامات، فقال: "أجل تم إبلاغي بها لكنها باطلة".

وأضاف: "لقد أجبروني على الحضور إلى هنا، وآمل أن أجد العدالة".

المحكمة الجنائية الدولية

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متهم بجرائم قتل واغتصاب بدارفور.. السوداني "كوشيب" وجهاً لوجه أمام "الجنائية الدولية"
سبق

رفض السوداني علي كوشيب الذي يشتبه في ارتكابه جرائم حرب في إقليم دارفور، الاتهامات المذكورة في أمر اعتقاله، معتبراً أنها "باطلة"، وذلك خلال مثوله لأول مرة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم (الاثنين).

وذكر "كوشيب" الذي نصت وثائق المحكمة في وقت سابق على لقبه "كوشيب"، أنه يفضل اسم علي محمد علي عبدالرحمن، وهو متهم بارتكاب جرائم اضطهاد وقتل واغتصاب في إقليم دارفور في عامي 2003 و2004، وفقاً لـ"رويترز".

وليس من المفترض أن يرد "كوشيب" خلال مثوله الأول بالمحكمة على التهم الموجهة إليه، لكن القاضي سأله عما إذا كان على علم بالاتهامات، فقال: "أجل تم إبلاغي بها لكنها باطلة".

وأضاف: "لقد أجبروني على الحضور إلى هنا، وآمل أن أجد العدالة".

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
02:30 PM

متهم بجرائم قتل واغتصاب بدارفور.. السوداني "كوشيب" وجهاً لوجه أمام "الجنائية الدولية"

رفض التهم الموجهة إليه بعد إبلاغه بها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,507

رفض السوداني علي كوشيب الذي يشتبه في ارتكابه جرائم حرب في إقليم دارفور، الاتهامات المذكورة في أمر اعتقاله، معتبراً أنها "باطلة"، وذلك خلال مثوله لأول مرة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم (الاثنين).

وذكر "كوشيب" الذي نصت وثائق المحكمة في وقت سابق على لقبه "كوشيب"، أنه يفضل اسم علي محمد علي عبدالرحمن، وهو متهم بارتكاب جرائم اضطهاد وقتل واغتصاب في إقليم دارفور في عامي 2003 و2004، وفقاً لـ"رويترز".

وليس من المفترض أن يرد "كوشيب" خلال مثوله الأول بالمحكمة على التهم الموجهة إليه، لكن القاضي سأله عما إذا كان على علم بالاتهامات، فقال: "أجل تم إبلاغي بها لكنها باطلة".

وأضاف: "لقد أجبروني على الحضور إلى هنا، وآمل أن أجد العدالة".

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