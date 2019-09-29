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الأمن المصري يقضي على 15 إرهابيًا بالعريش

اختبأت بإحدى المزارع الكائنة بحي الحوص

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 15 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بمدينة العريش.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم، أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحي الحوص ومنطقة العبور بالعريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية، حيث تم التعامل مع هذه المعلومات واستهداف نطاق تمركز العناصر الإرهابية وعندما اقترب قوات الشرطة أطلقوا الأعيرة النارية تجاههم مما دعا للتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مقتل 15 من تلك العناصر وعُثر بحوزتهم على "9" بنادق آلية، "3" بنادق خرطوش، "2" عبوة ناسفة، "1" حزام ناسف، وتم تقنين الإجراءات حيال الواقعة وتولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

وقالت إن ذلك يأتي استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في ملاحقة العناصر الإرهابية بشمال سيناء الثابت تورطها في تنفيذ مجموعة من العمليات العدائية التي استهدفت القوات المسلحة والشرطة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني والنيل من مقدرات الوطن.

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الأمن المصري يقضي على 15 إرهابيًا بالعريش
سبق

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 15 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بمدينة العريش.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم، أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحي الحوص ومنطقة العبور بالعريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية، حيث تم التعامل مع هذه المعلومات واستهداف نطاق تمركز العناصر الإرهابية وعندما اقترب قوات الشرطة أطلقوا الأعيرة النارية تجاههم مما دعا للتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مقتل 15 من تلك العناصر وعُثر بحوزتهم على "9" بنادق آلية، "3" بنادق خرطوش، "2" عبوة ناسفة، "1" حزام ناسف، وتم تقنين الإجراءات حيال الواقعة وتولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

وقالت إن ذلك يأتي استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في ملاحقة العناصر الإرهابية بشمال سيناء الثابت تورطها في تنفيذ مجموعة من العمليات العدائية التي استهدفت القوات المسلحة والشرطة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني والنيل من مقدرات الوطن.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
03:45 PM

الأمن المصري يقضي على 15 إرهابيًا بالعريش

اختبأت بإحدى المزارع الكائنة بحي الحوص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 15 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بمدينة العريش.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم، أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحي الحوص ومنطقة العبور بالعريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية، حيث تم التعامل مع هذه المعلومات واستهداف نطاق تمركز العناصر الإرهابية وعندما اقترب قوات الشرطة أطلقوا الأعيرة النارية تجاههم مما دعا للتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مقتل 15 من تلك العناصر وعُثر بحوزتهم على "9" بنادق آلية، "3" بنادق خرطوش، "2" عبوة ناسفة، "1" حزام ناسف، وتم تقنين الإجراءات حيال الواقعة وتولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

وقالت إن ذلك يأتي استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في ملاحقة العناصر الإرهابية بشمال سيناء الثابت تورطها في تنفيذ مجموعة من العمليات العدائية التي استهدفت القوات المسلحة والشرطة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني والنيل من مقدرات الوطن.

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