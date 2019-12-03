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بمناسبة ذكرى البيعة.. "الهزاني" يستقبل وفداً من "تعليم الأفلاج"

تصوير: يزيد الفادني: استقبل محافظ الأفلاج تركي الهزاني؛ صباح اليوم الثلاثاء، بديوان المحافظة، وفداً من إدارة تعليم الأفلاج، في مقدمتهم مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة؛ ورئيس قسم النشاط الطلابي ناصر الذيبان؛ وعدد من المشرفين والمعلمين وطلاب المدارس، احتفاءً بذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مقاليد الحكم.

ورحب الهزاني؛ بالوفد الزائر، وأكّد أهمية هذه المناسبة الغالية على كل مواطن صغير وكبير؛ كونها تحمل في طياتها عديداً من المبادئ السامية، وتعزّز روح الولاء والانتماء لولاة الأمر ولهذا الوطن الغالي.

تأتي زيارة وفد "تعليم الأفلاج" للمحافظة ضمن برامج عدة، تمت جدولتها من قِبل النشاط الطلابي للاحتفاء بذكرى البيعة الخامسة، وشرعت الإدارة والمدارس في تنفيذ سلسلة من البرامج الوطنية في الإذاعة الصباحية والحصص الدراسية، كما نفذت الإدارة برامج مماثلة متنوعة تستمر على مدار الأسبوع.

إدارة تعليم الأفلاج محافظ الأفلاج ذكرى البيعة الخامسة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بمناسبة ذكرى البيعة.. "الهزاني" يستقبل وفداً من "تعليم الأفلاج"
سبق

تصوير: يزيد الفادني: استقبل محافظ الأفلاج تركي الهزاني؛ صباح اليوم الثلاثاء، بديوان المحافظة، وفداً من إدارة تعليم الأفلاج، في مقدمتهم مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة؛ ورئيس قسم النشاط الطلابي ناصر الذيبان؛ وعدد من المشرفين والمعلمين وطلاب المدارس، احتفاءً بذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مقاليد الحكم.

ورحب الهزاني؛ بالوفد الزائر، وأكّد أهمية هذه المناسبة الغالية على كل مواطن صغير وكبير؛ كونها تحمل في طياتها عديداً من المبادئ السامية، وتعزّز روح الولاء والانتماء لولاة الأمر ولهذا الوطن الغالي.

تأتي زيارة وفد "تعليم الأفلاج" للمحافظة ضمن برامج عدة، تمت جدولتها من قِبل النشاط الطلابي للاحتفاء بذكرى البيعة الخامسة، وشرعت الإدارة والمدارس في تنفيذ سلسلة من البرامج الوطنية في الإذاعة الصباحية والحصص الدراسية، كما نفذت الإدارة برامج مماثلة متنوعة تستمر على مدار الأسبوع.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
12:46 PM

بمناسبة ذكرى البيعة.. "الهزاني" يستقبل وفداً من "تعليم الأفلاج"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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تصوير: يزيد الفادني: استقبل محافظ الأفلاج تركي الهزاني؛ صباح اليوم الثلاثاء، بديوان المحافظة، وفداً من إدارة تعليم الأفلاج، في مقدمتهم مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة؛ ورئيس قسم النشاط الطلابي ناصر الذيبان؛ وعدد من المشرفين والمعلمين وطلاب المدارس، احتفاءً بذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مقاليد الحكم.

ورحب الهزاني؛ بالوفد الزائر، وأكّد أهمية هذه المناسبة الغالية على كل مواطن صغير وكبير؛ كونها تحمل في طياتها عديداً من المبادئ السامية، وتعزّز روح الولاء والانتماء لولاة الأمر ولهذا الوطن الغالي.

تأتي زيارة وفد "تعليم الأفلاج" للمحافظة ضمن برامج عدة، تمت جدولتها من قِبل النشاط الطلابي للاحتفاء بذكرى البيعة الخامسة، وشرعت الإدارة والمدارس في تنفيذ سلسلة من البرامج الوطنية في الإذاعة الصباحية والحصص الدراسية، كما نفذت الإدارة برامج مماثلة متنوعة تستمر على مدار الأسبوع.

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