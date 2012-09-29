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ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعَيْن

أمن الدولة: الإطاحة بخلية إرهابية تلقَّى عناصرها التدريب داخل مواقع للحرس الثوري في إيران

وزير يمني يتهم طهران بممارسة دور تخريبي في بلاده بعشرات سفن الصيد

أكد أن أكثر من 40 سفينة إيرانية دخلت المياه اليمنية حول أرخبيل سقطرى

اتهم فهد كفاين، وزير الثروة السمكية اليمني، إيران بممارسة دور تخريبي في بلاده عبر سفن صيد، تنتهك المياه الإقليمية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وفي التفاصيل، كتب كفاين في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "أكثر من 40 سفينة صيد إيرانية دخلت المياه اليمنية حول أرخبيل سقطرى جنوبي اليمن، وتقوم بصيد غير مشروع في اعتداء صارخ على السيادة اليمنية".

وأضاف: "هذا الاعتداء المتكرر تمارسه إيران في المياه اليمنية، وتقوم من خلاله بأعمالها التخريبية في اليمن".

ودعا إلى "الوقوف بحزم أمام الدور التخريبي الذي تمارسه إيران في اليمن، معتبرًا "صمت المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الصارخة للسيادة اليمنية انتقاصًا وإخلالاً بمبادئ الأمم المتحدة والشرعية الدولية وسيادة الدول وأمنها".

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير يمني يتهم طهران بممارسة دور تخريبي في بلاده بعشرات سفن الصيد
سبق

اتهم فهد كفاين، وزير الثروة السمكية اليمني، إيران بممارسة دور تخريبي في بلاده عبر سفن صيد، تنتهك المياه الإقليمية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وفي التفاصيل، كتب كفاين في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "أكثر من 40 سفينة صيد إيرانية دخلت المياه اليمنية حول أرخبيل سقطرى جنوبي اليمن، وتقوم بصيد غير مشروع في اعتداء صارخ على السيادة اليمنية".

وأضاف: "هذا الاعتداء المتكرر تمارسه إيران في المياه اليمنية، وتقوم من خلاله بأعمالها التخريبية في اليمن".

ودعا إلى "الوقوف بحزم أمام الدور التخريبي الذي تمارسه إيران في اليمن، معتبرًا "صمت المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الصارخة للسيادة اليمنية انتقاصًا وإخلالاً بمبادئ الأمم المتحدة والشرعية الدولية وسيادة الدول وأمنها".

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
01:14 AM

وزير يمني يتهم طهران بممارسة دور تخريبي في بلاده بعشرات سفن الصيد

أكد أن أكثر من 40 سفينة إيرانية دخلت المياه اليمنية حول أرخبيل سقطرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهم فهد كفاين، وزير الثروة السمكية اليمني، إيران بممارسة دور تخريبي في بلاده عبر سفن صيد، تنتهك المياه الإقليمية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وفي التفاصيل، كتب كفاين في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "أكثر من 40 سفينة صيد إيرانية دخلت المياه اليمنية حول أرخبيل سقطرى جنوبي اليمن، وتقوم بصيد غير مشروع في اعتداء صارخ على السيادة اليمنية".

وأضاف: "هذا الاعتداء المتكرر تمارسه إيران في المياه اليمنية، وتقوم من خلاله بأعمالها التخريبية في اليمن".

ودعا إلى "الوقوف بحزم أمام الدور التخريبي الذي تمارسه إيران في اليمن، معتبرًا "صمت المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الصارخة للسيادة اليمنية انتقاصًا وإخلالاً بمبادئ الأمم المتحدة والشرعية الدولية وسيادة الدول وأمنها".

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