النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد من مكة .. بئر سبيل المؤسِّس لم ينضب ماؤها منذ 79 عاماً

هيئة السياحة والتراث الوطني تُطلق مشروعاً يهدف إلى تسويرها

شرعت هيئة السياحة والتراث الوطني، في تسوير بئر سبيل المؤسِّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، بالشميسي في مكة المكرّمة، وأعلام حدود الحرم الواقعة غربي العاصمة المقدّسة.

وبدأت هيئة السياحة والتراث الوطني، أخيراً بتسوير بئر سبيل المؤسِّس الملك عبدالعزيز آل سعود -طيّب الله ثراه- بالشميسي، بالتحديد عند نقطة التفتيش على طريق مكة المكرّمة - جدة القديم، وكذلك قامت بإدخال أعلام الحرم ضمن مشروع التسوير.

وتعد بئر "سبيل المؤسِّس"، الواقعة بالقرب من صلح الحديبية، غربي مكة المكرّمة، أحد أبرز المعالم التاريخية والأثرية في المنطقة، حيث يعود عمرها لـ 79 عاماً، أنشأها المؤسِّس المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز آل سعود؛ لتأمين الماء في طريق قوافل الحجاج والمعتمرين آنذاك.

وترجمت تلك البئر اهتمام وحرص المؤسِّس- طيّب الله ثراه- على توفير مياه الشرب والسُقيا في طريق قوافل الحجاج والمعتمرين، تيسيراً عليهم لإمدادهم بالماء العذب.

ويراوح عُمق البئر بين 25 و30 متراً، إذ لا تزال يتوافر بها الماء حتى يومنا هذا، على الرغم من قِدمها، وتأثرها بزحف الرمال على مر سبعة عقود من الزمن، وتظهر جوار البئر قبة تُستخدم لجمع المياه من حولها.

وأكّد الباحث في التاريخ المكي ومعالم السيرة النبوية سمير برقة؛ أن ما يميّز بئر سبيل المؤسِّس، هي وقوعها بالقرب من صلح الحديبية وبيعة الرضوان، غربي مكة المكرّمة 20 كم، مبيناً أنها تأتي ضمن الآبار التي حرص على إنشائها المؤسِّس الملك عبدالعزيز آل سعود، مثل سبيل بئر أم القرون وسبيل حداء وسبيل بئر المقتلة الواقعة غربي مكة المكرّمة، في سبيل سُقيا قوافل الحجاج والمعتمرين وإمدادهم بالماء قبل وصولهم إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدّسة.

وتمنى "برقة"؛ وضع لوحات تعريفية للمكان ولجميع المواقع والمعالم التاريخية بمكة المكرّمة، مقدماً شكره وتقديره لهيئة السياحة على اهتمامها بتلك المعالم.

هيئة السياحة والتراث الوطني بئر سبيل المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد من مكة .. بئر سبيل المؤسِّس لم ينضب ماؤها منذ 79 عاماً
سبق

شرعت هيئة السياحة والتراث الوطني، في تسوير بئر سبيل المؤسِّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، بالشميسي في مكة المكرّمة، وأعلام حدود الحرم الواقعة غربي العاصمة المقدّسة.

وبدأت هيئة السياحة والتراث الوطني، أخيراً بتسوير بئر سبيل المؤسِّس الملك عبدالعزيز آل سعود -طيّب الله ثراه- بالشميسي، بالتحديد عند نقطة التفتيش على طريق مكة المكرّمة - جدة القديم، وكذلك قامت بإدخال أعلام الحرم ضمن مشروع التسوير.

وتعد بئر "سبيل المؤسِّس"، الواقعة بالقرب من صلح الحديبية، غربي مكة المكرّمة، أحد أبرز المعالم التاريخية والأثرية في المنطقة، حيث يعود عمرها لـ 79 عاماً، أنشأها المؤسِّس المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز آل سعود؛ لتأمين الماء في طريق قوافل الحجاج والمعتمرين آنذاك.

وترجمت تلك البئر اهتمام وحرص المؤسِّس- طيّب الله ثراه- على توفير مياه الشرب والسُقيا في طريق قوافل الحجاج والمعتمرين، تيسيراً عليهم لإمدادهم بالماء العذب.

ويراوح عُمق البئر بين 25 و30 متراً، إذ لا تزال يتوافر بها الماء حتى يومنا هذا، على الرغم من قِدمها، وتأثرها بزحف الرمال على مر سبعة عقود من الزمن، وتظهر جوار البئر قبة تُستخدم لجمع المياه من حولها.

وأكّد الباحث في التاريخ المكي ومعالم السيرة النبوية سمير برقة؛ أن ما يميّز بئر سبيل المؤسِّس، هي وقوعها بالقرب من صلح الحديبية وبيعة الرضوان، غربي مكة المكرّمة 20 كم، مبيناً أنها تأتي ضمن الآبار التي حرص على إنشائها المؤسِّس الملك عبدالعزيز آل سعود، مثل سبيل بئر أم القرون وسبيل حداء وسبيل بئر المقتلة الواقعة غربي مكة المكرّمة، في سبيل سُقيا قوافل الحجاج والمعتمرين وإمدادهم بالماء قبل وصولهم إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدّسة.

وتمنى "برقة"؛ وضع لوحات تعريفية للمكان ولجميع المواقع والمعالم التاريخية بمكة المكرّمة، مقدماً شكره وتقديره لهيئة السياحة على اهتمامها بتلك المعالم.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
01:57 PM

شاهد من مكة .. بئر سبيل المؤسِّس لم ينضب ماؤها منذ 79 عاماً

هيئة السياحة والتراث الوطني تُطلق مشروعاً يهدف إلى تسويرها

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
4,163

شرعت هيئة السياحة والتراث الوطني، في تسوير بئر سبيل المؤسِّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، بالشميسي في مكة المكرّمة، وأعلام حدود الحرم الواقعة غربي العاصمة المقدّسة.

وبدأت هيئة السياحة والتراث الوطني، أخيراً بتسوير بئر سبيل المؤسِّس الملك عبدالعزيز آل سعود -طيّب الله ثراه- بالشميسي، بالتحديد عند نقطة التفتيش على طريق مكة المكرّمة - جدة القديم، وكذلك قامت بإدخال أعلام الحرم ضمن مشروع التسوير.

وتعد بئر "سبيل المؤسِّس"، الواقعة بالقرب من صلح الحديبية، غربي مكة المكرّمة، أحد أبرز المعالم التاريخية والأثرية في المنطقة، حيث يعود عمرها لـ 79 عاماً، أنشأها المؤسِّس المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز آل سعود؛ لتأمين الماء في طريق قوافل الحجاج والمعتمرين آنذاك.

وترجمت تلك البئر اهتمام وحرص المؤسِّس- طيّب الله ثراه- على توفير مياه الشرب والسُقيا في طريق قوافل الحجاج والمعتمرين، تيسيراً عليهم لإمدادهم بالماء العذب.

ويراوح عُمق البئر بين 25 و30 متراً، إذ لا تزال يتوافر بها الماء حتى يومنا هذا، على الرغم من قِدمها، وتأثرها بزحف الرمال على مر سبعة عقود من الزمن، وتظهر جوار البئر قبة تُستخدم لجمع المياه من حولها.

وأكّد الباحث في التاريخ المكي ومعالم السيرة النبوية سمير برقة؛ أن ما يميّز بئر سبيل المؤسِّس، هي وقوعها بالقرب من صلح الحديبية وبيعة الرضوان، غربي مكة المكرّمة 20 كم، مبيناً أنها تأتي ضمن الآبار التي حرص على إنشائها المؤسِّس الملك عبدالعزيز آل سعود، مثل سبيل بئر أم القرون وسبيل حداء وسبيل بئر المقتلة الواقعة غربي مكة المكرّمة، في سبيل سُقيا قوافل الحجاج والمعتمرين وإمدادهم بالماء قبل وصولهم إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدّسة.

وتمنى "برقة"؛ وضع لوحات تعريفية للمكان ولجميع المواقع والمعالم التاريخية بمكة المكرّمة، مقدماً شكره وتقديره لهيئة السياحة على اهتمامها بتلك المعالم.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,100
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,622
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,995
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,541

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة