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شاهد.. ماذا قال "ترامب " في حق شركات الطيران الخليجية؟

وجّه الاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض الأسبوع الماضي والذي حضره الرؤساء التنفيذيون مسؤولو الطيران بالولايات المتحدة وشركة فيدكس وشركة جيت وبلو وطيران أطلس رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أبلغ الرؤساء التنفيذيين للناقلات الأمريكية الثلاث، وهي دلتا وأمريكان ويونايتد وبشكل صريح وحاد: "عليكم تقديم شكوى مدعومة بالحقائق والوقائع بموجب قانون ممارسات المنافسة العادلة في النقل الجوي الدولي لعام 1974 وإلا فعليكم الصمت وإيقاف حملتكم ضد الناقلات الخليجية وطيران الإمارات".

يذكر أن الناقلات الأمريكية الثلاث بدأت حملتها حملتها ضد المنافسة اعتمدت باستمرار على شكاوى تقدمها لوزارة النقل الأمريكية تحت بند قانون ممارسات المنافسة العادلة في النقل الجوي الدولي لعام 1974 لمواجهة أي مخاوف تنافسية دولية، وتعد هذه الشكاوى ملائمة، خاصة أنه يجب النظر والتعامل معها من قبل الوزارة خلال جدول زمني مدته 180 يومًا، حيث يستعان بفريق من ذوي الخبرات العالية لتقييم الشكوى.

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شاهد.. ماذا قال "ترامب " في حق شركات الطيران الخليجية؟
سبق

وجّه الاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض الأسبوع الماضي والذي حضره الرؤساء التنفيذيون مسؤولو الطيران بالولايات المتحدة وشركة فيدكس وشركة جيت وبلو وطيران أطلس رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أبلغ الرؤساء التنفيذيين للناقلات الأمريكية الثلاث، وهي دلتا وأمريكان ويونايتد وبشكل صريح وحاد: "عليكم تقديم شكوى مدعومة بالحقائق والوقائع بموجب قانون ممارسات المنافسة العادلة في النقل الجوي الدولي لعام 1974 وإلا فعليكم الصمت وإيقاف حملتكم ضد الناقلات الخليجية وطيران الإمارات".

يذكر أن الناقلات الأمريكية الثلاث بدأت حملتها حملتها ضد المنافسة اعتمدت باستمرار على شكاوى تقدمها لوزارة النقل الأمريكية تحت بند قانون ممارسات المنافسة العادلة في النقل الجوي الدولي لعام 1974 لمواجهة أي مخاوف تنافسية دولية، وتعد هذه الشكاوى ملائمة، خاصة أنه يجب النظر والتعامل معها من قبل الوزارة خلال جدول زمني مدته 180 يومًا، حيث يستعان بفريق من ذوي الخبرات العالية لتقييم الشكوى.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
02:49 PM

شاهد.. ماذا قال "ترامب " في حق شركات الطيران الخليجية؟

A A A
خالد خليل - الرياض
6
29,338

وجّه الاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض الأسبوع الماضي والذي حضره الرؤساء التنفيذيون مسؤولو الطيران بالولايات المتحدة وشركة فيدكس وشركة جيت وبلو وطيران أطلس رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أبلغ الرؤساء التنفيذيين للناقلات الأمريكية الثلاث، وهي دلتا وأمريكان ويونايتد وبشكل صريح وحاد: "عليكم تقديم شكوى مدعومة بالحقائق والوقائع بموجب قانون ممارسات المنافسة العادلة في النقل الجوي الدولي لعام 1974 وإلا فعليكم الصمت وإيقاف حملتكم ضد الناقلات الخليجية وطيران الإمارات".

يذكر أن الناقلات الأمريكية الثلاث بدأت حملتها حملتها ضد المنافسة اعتمدت باستمرار على شكاوى تقدمها لوزارة النقل الأمريكية تحت بند قانون ممارسات المنافسة العادلة في النقل الجوي الدولي لعام 1974 لمواجهة أي مخاوف تنافسية دولية، وتعد هذه الشكاوى ملائمة، خاصة أنه يجب النظر والتعامل معها من قبل الوزارة خلال جدول زمني مدته 180 يومًا، حيث يستعان بفريق من ذوي الخبرات العالية لتقييم الشكوى.

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