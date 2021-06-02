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أمانة حائل ‏تغلق 95 منشأة بسبب مخالفات متنوعة

نفّذت 980 جولة رقابية أمس على مختلف المنشآت

كثّفت أمانة منطقة حائل أعمالها الرقابية على جميع الأسواق والمراكز ‏التجارية ومنافذ البيع؛ للتأكد من تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية ‏والتقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق "توكلنا".‏

ونفّذت الفِرَق الرقابية، أمس، 978 جولة تفتيشية في مدينة حائل، أسفرت ‏عن إغلاق 95 منشأة، تنوعت مخالفاتها ما بين تدنٍّ في مستوى النظافة ‏العامة في عدد من المواقع، إضافة إلى عدم التقيد بتطبيق الإجراءات ‏الوقائية المنصوص عليها.‏

ودعت الأمانة الجميعَ إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي ‏مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز ‏البلاغات 940‏.

أمانة منطقة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة حائل ‏تغلق 95 منشأة بسبب مخالفات متنوعة
سبق

كثّفت أمانة منطقة حائل أعمالها الرقابية على جميع الأسواق والمراكز ‏التجارية ومنافذ البيع؛ للتأكد من تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية ‏والتقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق "توكلنا".‏

ونفّذت الفِرَق الرقابية، أمس، 978 جولة تفتيشية في مدينة حائل، أسفرت ‏عن إغلاق 95 منشأة، تنوعت مخالفاتها ما بين تدنٍّ في مستوى النظافة ‏العامة في عدد من المواقع، إضافة إلى عدم التقيد بتطبيق الإجراءات ‏الوقائية المنصوص عليها.‏

ودعت الأمانة الجميعَ إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي ‏مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز ‏البلاغات 940‏.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
01:43 PM

أمانة حائل ‏تغلق 95 منشأة بسبب مخالفات متنوعة

نفّذت 980 جولة رقابية أمس على مختلف المنشآت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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كثّفت أمانة منطقة حائل أعمالها الرقابية على جميع الأسواق والمراكز ‏التجارية ومنافذ البيع؛ للتأكد من تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية ‏والتقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق "توكلنا".‏

ونفّذت الفِرَق الرقابية، أمس، 978 جولة تفتيشية في مدينة حائل، أسفرت ‏عن إغلاق 95 منشأة، تنوعت مخالفاتها ما بين تدنٍّ في مستوى النظافة ‏العامة في عدد من المواقع، إضافة إلى عدم التقيد بتطبيق الإجراءات ‏الوقائية المنصوص عليها.‏

ودعت الأمانة الجميعَ إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي ‏مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز ‏البلاغات 940‏.

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