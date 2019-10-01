النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المدينة المنورة تشهد أكبر تجمع عالمي خاص بذوي الإعاقة.. الأربعاء

خلال المعرض المصاحب لفعاليات الندوة الدولية لتعليم القرآن الكريم

تشهد المدينة المنورة، الأربعاء، أكبر تجمع عالمي للجمعيات والمؤسسات والشركات في الدول العربية والإسلامية، لرعاية ذوي الإعاقة.

يأتي ذلك خلال المعرض المصاحب لفعاليات الندوة الدولية لتعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت عنوان: "تقويم الواقع واستشراف للمستقبل"، وتنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، وتستمر ثلاثة أيام.

ويشرف حفل افتتاح المعرض الرسمي، نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، نيابة عن الراعي الرسمي لها الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، صباح الأربعاء، بحضور كوكبة من الباحثين والأكاديميين والمختصين في عدد من الدول العربية والإسلامية، ضيوف الندوة.

كما تقدم الأجنحة خدمات لزوار المعرض، تستهدف تعليم القرآن الكريم لذوي الإعاقة، إلى جانب مشاركة مخترعين يعرضون اختراعاتهم الخاصة بخدمة ذوي الإعاقة، وآخر ما توصلت له التقنية الحديثة.

فيما يشارك مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بجناح يستعرض جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم، وطباعة المصاحف على طريقة "برايل"، وآلية الطباعة، وعرض أفلام ثلاثية الأبعاد للمجمع وخدماته تنقل الزائرين في جولة داخل أروقته والتعرف عن قرب على خدماته.

ووجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدعوة لعموم أهالي وزائري المدينة المنورة، لحضور فعاليات الندوة والمعرض المصاحب لها، والاستفادة من المعروضات والبرامج المقدمة لذوي الإعاقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المدينة المنورة تشهد أكبر تجمع عالمي خاص بذوي الإعاقة.. الأربعاء
سبق

تشهد المدينة المنورة، الأربعاء، أكبر تجمع عالمي للجمعيات والمؤسسات والشركات في الدول العربية والإسلامية، لرعاية ذوي الإعاقة.

يأتي ذلك خلال المعرض المصاحب لفعاليات الندوة الدولية لتعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت عنوان: "تقويم الواقع واستشراف للمستقبل"، وتنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، وتستمر ثلاثة أيام.

ويشرف حفل افتتاح المعرض الرسمي، نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، نيابة عن الراعي الرسمي لها الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، صباح الأربعاء، بحضور كوكبة من الباحثين والأكاديميين والمختصين في عدد من الدول العربية والإسلامية، ضيوف الندوة.

كما تقدم الأجنحة خدمات لزوار المعرض، تستهدف تعليم القرآن الكريم لذوي الإعاقة، إلى جانب مشاركة مخترعين يعرضون اختراعاتهم الخاصة بخدمة ذوي الإعاقة، وآخر ما توصلت له التقنية الحديثة.

فيما يشارك مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بجناح يستعرض جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم، وطباعة المصاحف على طريقة "برايل"، وآلية الطباعة، وعرض أفلام ثلاثية الأبعاد للمجمع وخدماته تنقل الزائرين في جولة داخل أروقته والتعرف عن قرب على خدماته.

ووجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدعوة لعموم أهالي وزائري المدينة المنورة، لحضور فعاليات الندوة والمعرض المصاحب لها، والاستفادة من المعروضات والبرامج المقدمة لذوي الإعاقة.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
08:08 PM

المدينة المنورة تشهد أكبر تجمع عالمي خاص بذوي الإعاقة.. الأربعاء

خلال المعرض المصاحب لفعاليات الندوة الدولية لتعليم القرآن الكريم

A A A
عبدالله العنزي - المدينة المنورة
0
160

تشهد المدينة المنورة، الأربعاء، أكبر تجمع عالمي للجمعيات والمؤسسات والشركات في الدول العربية والإسلامية، لرعاية ذوي الإعاقة.

يأتي ذلك خلال المعرض المصاحب لفعاليات الندوة الدولية لتعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت عنوان: "تقويم الواقع واستشراف للمستقبل"، وتنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، وتستمر ثلاثة أيام.

ويشرف حفل افتتاح المعرض الرسمي، نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، نيابة عن الراعي الرسمي لها الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، صباح الأربعاء، بحضور كوكبة من الباحثين والأكاديميين والمختصين في عدد من الدول العربية والإسلامية، ضيوف الندوة.

كما تقدم الأجنحة خدمات لزوار المعرض، تستهدف تعليم القرآن الكريم لذوي الإعاقة، إلى جانب مشاركة مخترعين يعرضون اختراعاتهم الخاصة بخدمة ذوي الإعاقة، وآخر ما توصلت له التقنية الحديثة.

فيما يشارك مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بجناح يستعرض جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم، وطباعة المصاحف على طريقة "برايل"، وآلية الطباعة، وعرض أفلام ثلاثية الأبعاد للمجمع وخدماته تنقل الزائرين في جولة داخل أروقته والتعرف عن قرب على خدماته.

ووجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدعوة لعموم أهالي وزائري المدينة المنورة، لحضور فعاليات الندوة والمعرض المصاحب لها، والاستفادة من المعروضات والبرامج المقدمة لذوي الإعاقة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,391
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,370
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,403
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,012

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة