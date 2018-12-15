الجيش اليمني يعلن فرض سيطرته على مناطق جديدة في الضالع

عقب هجوم عنيف شنّه على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإرهابية

أحرزت قوات الجيش اليمني تقدماً ميدانياً جديداً في مديرية الحشاء- غربي محافظة الضالع اليمنية.

وقال مصدر عسكري يمني: إن قوات الجيش فرضت سيطرتها على منطقة "حبيل يحيى" في جبهة بتار شرق مديرية الحشاء، عقب هجومٍ عنيف شنّته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأسفر الهجوم، وفقاً لما أورده موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عن مصرع 14 عنصراً من ميليشيا الحوثي وجرح آخرين، وتدمير عربتين تابعتين لها.