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الجيش اليمني يعلن فرض سيطرته على مناطق جديدة في الضالع

عقب هجوم عنيف شنّه على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإرهابية

أحرزت قوات الجيش اليمني تقدماً ميدانياً جديداً في مديرية الحشاء- غربي محافظة الضالع اليمنية.

وقال مصدر عسكري يمني: إن قوات الجيش فرضت سيطرتها على منطقة "حبيل يحيى" في جبهة بتار شرق مديرية الحشاء، عقب هجومٍ عنيف شنّته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأسفر الهجوم، وفقاً لما أورده موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عن مصرع 14 عنصراً من ميليشيا الحوثي وجرح آخرين، وتدمير عربتين تابعتين لها.

الجيش اليمني محافظة الضالع اليمنية

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يعلن فرض سيطرته على مناطق جديدة في الضالع
سبق

أحرزت قوات الجيش اليمني تقدماً ميدانياً جديداً في مديرية الحشاء- غربي محافظة الضالع اليمنية.

وقال مصدر عسكري يمني: إن قوات الجيش فرضت سيطرتها على منطقة "حبيل يحيى" في جبهة بتار شرق مديرية الحشاء، عقب هجومٍ عنيف شنّته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأسفر الهجوم، وفقاً لما أورده موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عن مصرع 14 عنصراً من ميليشيا الحوثي وجرح آخرين، وتدمير عربتين تابعتين لها.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
09:55 AM

الجيش اليمني يعلن فرض سيطرته على مناطق جديدة في الضالع

عقب هجوم عنيف شنّه على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإرهابية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أحرزت قوات الجيش اليمني تقدماً ميدانياً جديداً في مديرية الحشاء- غربي محافظة الضالع اليمنية.

وقال مصدر عسكري يمني: إن قوات الجيش فرضت سيطرتها على منطقة "حبيل يحيى" في جبهة بتار شرق مديرية الحشاء، عقب هجومٍ عنيف شنّته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأسفر الهجوم، وفقاً لما أورده موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عن مصرع 14 عنصراً من ميليشيا الحوثي وجرح آخرين، وتدمير عربتين تابعتين لها.

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