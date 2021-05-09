ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة "أبشر - توظيف" على الرابط التالي https://jobs.sa .

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة جندي للكادر النسائي.

إعلان نتائج القبول للمتقدمات على الوظائف العسكرية بـ"مكافحة المخدرات" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-09 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة جندي للكادر النسائي. ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة "أبشر - توظيف" على الرابط التالي https://jobs.sa.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442 02:35 PM

إعلان نتائج القبول للمتقدمات على الوظائف العسكرية بـ"مكافحة المخدرات" على رتبة جندي للكادر النسائي





A A A





9 مشاركة

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة جندي للكادر النسائي.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة "أبشر - توظيف" على الرابط التالي https://jobs.sa.