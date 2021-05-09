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إعلان نتائج القبول للمتقدمات على الوظائف العسكرية بـ"مكافحة المخدرات"

على رتبة جندي للكادر النسائي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة جندي للكادر النسائي.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة "أبشر - توظيف" على الرابط التالي https://jobs.sa.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعلان نتائج القبول للمتقدمات على الوظائف العسكرية بـ"مكافحة المخدرات"
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة جندي للكادر النسائي.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة "أبشر - توظيف" على الرابط التالي https://jobs.sa.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
02:35 PM

إعلان نتائج القبول للمتقدمات على الوظائف العسكرية بـ"مكافحة المخدرات"

على رتبة جندي للكادر النسائي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
3,770

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة جندي للكادر النسائي.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة "أبشر - توظيف" على الرابط التالي https://jobs.sa.

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