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أخصائيون صينيون: الحيوانات البرية مصدر "كورونا"

عثروا على الفيروس في عينات مأخوذة منها

أفادت وكالة "شينخوا" الرسمية الصينية للأنباء، اليوم (الأحد)، أن أخصائيي الأوبئة عثروا على فيروس كورونا الجديد في عينات مأخوذة من سوق هوانان للمأكولات البحرية، الذي تباع فيه حيوانات برية أيضًا.

وأضافت أن 22 عينة من أصل 585 عينة مأخوذة من سوق هوانان، عُثر فيها على الحوامض النووية التابعة لفيروس كورونا الجديد، وأن الأخصائيين تمكّنوا من فرز الفيروس من عينات البيئة؛ الأمر الذي يدلّ على أن الحيوانات البرية التي كانت التجارة بها جارية في السوق المذكورة، هي التي كانت مصدرًا للفيروس، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأعلنت الصين تفشّي نوع جديد وغامض من فيروس كورونا، منذ أواخر ديسمبر العام الماضي، يتسبّب في مرض الالتهاب الرئوي، فيما سجلت البلاد ما يزيد على ألفَيْ حالة للإصابة، بينها 57 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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أخصائيون صينيون: الحيوانات البرية مصدر "كورونا"
سبق

أفادت وكالة "شينخوا" الرسمية الصينية للأنباء، اليوم (الأحد)، أن أخصائيي الأوبئة عثروا على فيروس كورونا الجديد في عينات مأخوذة من سوق هوانان للمأكولات البحرية، الذي تباع فيه حيوانات برية أيضًا.

وأضافت أن 22 عينة من أصل 585 عينة مأخوذة من سوق هوانان، عُثر فيها على الحوامض النووية التابعة لفيروس كورونا الجديد، وأن الأخصائيين تمكّنوا من فرز الفيروس من عينات البيئة؛ الأمر الذي يدلّ على أن الحيوانات البرية التي كانت التجارة بها جارية في السوق المذكورة، هي التي كانت مصدرًا للفيروس، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأعلنت الصين تفشّي نوع جديد وغامض من فيروس كورونا، منذ أواخر ديسمبر العام الماضي، يتسبّب في مرض الالتهاب الرئوي، فيما سجلت البلاد ما يزيد على ألفَيْ حالة للإصابة، بينها 57 وفاة.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
06:44 PM

أخصائيون صينيون: الحيوانات البرية مصدر "كورونا"

عثروا على الفيروس في عينات مأخوذة منها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وكالة "شينخوا" الرسمية الصينية للأنباء، اليوم (الأحد)، أن أخصائيي الأوبئة عثروا على فيروس كورونا الجديد في عينات مأخوذة من سوق هوانان للمأكولات البحرية، الذي تباع فيه حيوانات برية أيضًا.

وأضافت أن 22 عينة من أصل 585 عينة مأخوذة من سوق هوانان، عُثر فيها على الحوامض النووية التابعة لفيروس كورونا الجديد، وأن الأخصائيين تمكّنوا من فرز الفيروس من عينات البيئة؛ الأمر الذي يدلّ على أن الحيوانات البرية التي كانت التجارة بها جارية في السوق المذكورة، هي التي كانت مصدرًا للفيروس، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأعلنت الصين تفشّي نوع جديد وغامض من فيروس كورونا، منذ أواخر ديسمبر العام الماضي، يتسبّب في مرض الالتهاب الرئوي، فيما سجلت البلاد ما يزيد على ألفَيْ حالة للإصابة، بينها 57 وفاة.

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