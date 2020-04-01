بلدية الخرج تغلق 20 منشأة غذائية بمدينة السيح لمخالفات صحية

خلال حملة رقابية مكثفة في عدد من الأسواق والمطاعم والمجمعات

أغلقت بلدية الخرج، مساء أمس، 20 منشأة غذائية في مدينة السيح، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية والنظامية، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة في عدد من الأسواق والمطاعم والمجمعات التجارية بالمدينة.

وأوضحت البلدية أن مراقبي صحة البيئة ضبطوا مخالفات متعددة في مجموعة من المنشآت الغذائية، ومنها العمل دون ترخيص، وعدم تجديد تراخيص مزاولة النشاط، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتخزين المواد الغذائية بطرق غير صحية، وعدم استيفاء الشروط الخاصة بالمواد الغذائية، وتداول المواد الغذائية بطرق غير صحية، كما تم رصد مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك من اللحوم والأسماك والخضراوات، وجرت مصادرتها وتطبيق الغرامات بحدها الأعلى على المنشآت المخالفة، حسب الأنظمة والاشتراطات البلدية.

ودعت بلدية الخرج، المواطنين والمقيمين، إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح، وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.