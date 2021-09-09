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"الحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة العاشرة لمزارعي القمح المحلي

لمن قاموا بتوريد الكميات المخصصة وإغلاق الحسابات عبر "محصولي"

بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة العاشرة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (31.721.392) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (23.705) أطنان، وذلك لعدد (81) مزارعاً، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (597.135.230) ريالأً لعدد (1696) مزارعاً وبكمية (454.439) طناً.

يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (544.376) طناً لعدد (2027) مزارعاً.

وتحث المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

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"الحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة العاشرة لمزارعي القمح المحلي
سبق

بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة العاشرة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (31.721.392) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (23.705) أطنان، وذلك لعدد (81) مزارعاً، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (597.135.230) ريالأً لعدد (1696) مزارعاً وبكمية (454.439) طناً.

يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (544.376) طناً لعدد (2027) مزارعاً.

وتحث المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
10:14 AM

"الحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة العاشرة لمزارعي القمح المحلي

لمن قاموا بتوريد الكميات المخصصة وإغلاق الحسابات عبر "محصولي"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة العاشرة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (31.721.392) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (23.705) أطنان، وذلك لعدد (81) مزارعاً، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (597.135.230) ريالأً لعدد (1696) مزارعاً وبكمية (454.439) طناً.

يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (544.376) طناً لعدد (2027) مزارعاً.

وتحث المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

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