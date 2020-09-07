احتجاز مهاجرين اثنين يصيب 50 ماليزياً بـ"كورونا"

حظر دخول حاملي تأشيرات 23 دولة

سجّلت السلطات الصحية في ماليزيا 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، وهي أعلى زيادة تشهدها البلاد منذ أوائل يونيو.

وأوضحت وزارة الصحة أن من الإصابات الجديدة المسجلة، 50 حالة جرى رصدها ضمن بؤرة تفش في ولاية صباح بالجزء الماليزي من جزيرة بورنيو، تكونت نتيجة احتجاز اثنين من المهاجرين غير الشرعيين قبل أسبوعين، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت الوزارة أنها رصدت باقي الحالات في بؤرة تفشٍّ جديدة بولاية كيدا الشمالية، إلى جانب ستة مسافرين قادمين من تركيا وبنجلادش وإندونيسيا ومصر.

وفرضت ماليزيا، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، ابتداءً من اليوم، حظراً على حاملي التأشيرات من 23 دولة سجلت أكثر من 150 ألف حالة إصابة بـ"كوفيد-19"، في محاولة منها للحد من أعداد الإصابات التي يمكن أن تنتقل إليها من خارج البلاد. ومن بين الدول التي يشملها الحظر الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.