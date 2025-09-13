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"كبار العلماء" تعقد اجتماعها الدوري التاسع والثمانين عبر الاتصال المرئي

الماجد: سندرس الموضوعات المحالة من المقام السامي والجهات الحكومية

عقدت هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، اليوم، اجتماعها الدوري التاسع والثمانين عبر الاتصال المرئي.

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد: إن الهيئة ستدرس الموضوعات المحالة إليها من المقام السامي والجهات الحكومية وما استجدّ من موضوعات مدرجة على جدول الجلسة.

وأوضح أن اللجان المتخصصة أنهت دراسة ما أحالته الأمانة العامة إليها من موضوعات هذه الدورة وسلمت تقاريرها، كما قدمت الأمانة العامة لأصحاب الفضيلة الأعضاء الأبحاث المحكمة الخاصة بموضوعات هذه الدورة.

وبيّن أن الأمانة العامة رفعت شكرها -بعد شكر الله تعالى-، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، لما تلقاه الهيئة من دعم متواصل لإنجاز أعمالها.

هيئة كبار العلماء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كبار العلماء" تعقد اجتماعها الدوري التاسع والثمانين عبر الاتصال المرئي
سبق

عقدت هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، اليوم، اجتماعها الدوري التاسع والثمانين عبر الاتصال المرئي.

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد: إن الهيئة ستدرس الموضوعات المحالة إليها من المقام السامي والجهات الحكومية وما استجدّ من موضوعات مدرجة على جدول الجلسة.

وأوضح أن اللجان المتخصصة أنهت دراسة ما أحالته الأمانة العامة إليها من موضوعات هذه الدورة وسلمت تقاريرها، كما قدمت الأمانة العامة لأصحاب الفضيلة الأعضاء الأبحاث المحكمة الخاصة بموضوعات هذه الدورة.

وبيّن أن الأمانة العامة رفعت شكرها -بعد شكر الله تعالى-، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، لما تلقاه الهيئة من دعم متواصل لإنجاز أعمالها.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
01:12 PM

"كبار العلماء" تعقد اجتماعها الدوري التاسع والثمانين عبر الاتصال المرئي

الماجد: سندرس الموضوعات المحالة من المقام السامي والجهات الحكومية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، اليوم، اجتماعها الدوري التاسع والثمانين عبر الاتصال المرئي.

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد: إن الهيئة ستدرس الموضوعات المحالة إليها من المقام السامي والجهات الحكومية وما استجدّ من موضوعات مدرجة على جدول الجلسة.

وأوضح أن اللجان المتخصصة أنهت دراسة ما أحالته الأمانة العامة إليها من موضوعات هذه الدورة وسلمت تقاريرها، كما قدمت الأمانة العامة لأصحاب الفضيلة الأعضاء الأبحاث المحكمة الخاصة بموضوعات هذه الدورة.

وبيّن أن الأمانة العامة رفعت شكرها -بعد شكر الله تعالى-، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، لما تلقاه الهيئة من دعم متواصل لإنجاز أعمالها.

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