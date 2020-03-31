بريطانيا: ارتفاع كبير لوفيات كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الثلاثاء. عن ارتفاع كبير لعدد المتوفين بفيروس كورونا في إنجلترا بواقع 367 حالة في غضون الساعات الـ24 الماضية.
أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الثلاثاء. عن ارتفاع كبير لعدد المتوفين بفيروس كورونا في إنجلترا بواقع 367 حالة في غضون الساعات الـ24 الماضية.
فيروس كورونا الجديد
أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الثلاثاء. عن ارتفاع كبير لعدد المتوفين بفيروس كورونا في إنجلترا بواقع 367 حالة في غضون الساعات الـ24 الماضية.
أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الثلاثاء. عن ارتفاع كبير لعدد المتوفين بفيروس كورونا في إنجلترا بواقع 367 حالة في غضون الساعات الـ24 الماضية.