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بريطانيا: ارتفاع كبير لوفيات كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

من 1284 إلى 1651 حالة

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الثلاثاء. عن ارتفاع كبير لعدد المتوفين بفيروس كورونا في إنجلترا بواقع 367 حالة في غضون الساعات الـ24 الماضية.

فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا: ارتفاع كبير لوفيات كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية
سبق

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الثلاثاء. عن ارتفاع كبير لعدد المتوفين بفيروس كورونا في إنجلترا بواقع 367 حالة في غضون الساعات الـ24 الماضية.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
05:11 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
07:33 PM

بريطانيا: ارتفاع كبير لوفيات كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

من 1284 إلى 1651 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,730

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الثلاثاء. عن ارتفاع كبير لعدد المتوفين بفيروس كورونا في إنجلترا بواقع 367 حالة في غضون الساعات الـ24 الماضية.

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