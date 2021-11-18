النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مع الطقس البارد.. كم ثانيةً تحتاج من تشغيل السيارة حتى تحريكها؟

قوانين بعض الولايات الأمريكية تمنع تشغيل المحرك دون تحريك السيارة

خلال فصل الشتاء والأجواء الباردة، يتساءل السائقون عن مدى صحة فكرة "تسخين السيارة" قبل تحريكها، وما إذا كان ذلك يؤذي محركها أو يفيده.

ووفق ما ذكره موقع "سي لايف"؛ فإن الفكرة التقليدية عند السائقين تقضي بضرورة تدفئة محرك السيارة قبل الانطلاق بها، حين يكون الجو باردًا؛ إلا أن الخبراء يرفضون هذه "الأسطورة"، ويشددون على أن الأمر "مضيعة للوقت فقط".

ويقول المتخصصون: إن "تدفئة المحرك" خرافة شائعة، كما أن هذه الخطوة غير مفيدة بالمرة.

وفي قائمة النصائح للحفاظ على استهلاك الوقود في الطقس البارد، تشرح وزارة الطاقة الأمريكية، أن هناك حاجة إلى وقت أقل بكثير مما كان متوقعًا لتدفئة سيارتك.

ووفق "سكاي نيوز"، "تنصح معظم الشركات المصنّعة للسيارات بالقيادة بلطف بعد حوالى 30 ثانية من تشغيل المحرك؛ مما سيخفض استهلاك الوقود ويقلل الانبعاثات".

وبحسب إرشادات من موقع "رود آند تراك"؛ فإن محركات السيارات الحديثة تتلقى الوقود على الفور، عند التشغيل؛ وبالتالي يفضل التحرك دون الانتظار لدقائق طويلة.

يشار إلى أن القوانين في بعض الولايات الأمريكية تمنع تشغيل المحرك دون تحريك السيارة لمدة تزيد على 3 دقائق؛ فيما تنخفض المدة إلى دقيقة واحدة فقط في أماكن تواجد المدارس العامة والخاصة.

طقس بارد تشغيل السيارة تسخين سيارات

الرئيسية/ محطات

اعلان
مع الطقس البارد.. كم ثانيةً تحتاج من تشغيل السيارة حتى تحريكها؟
سبق

خلال فصل الشتاء والأجواء الباردة، يتساءل السائقون عن مدى صحة فكرة "تسخين السيارة" قبل تحريكها، وما إذا كان ذلك يؤذي محركها أو يفيده.

ووفق ما ذكره موقع "سي لايف"؛ فإن الفكرة التقليدية عند السائقين تقضي بضرورة تدفئة محرك السيارة قبل الانطلاق بها، حين يكون الجو باردًا؛ إلا أن الخبراء يرفضون هذه "الأسطورة"، ويشددون على أن الأمر "مضيعة للوقت فقط".

ويقول المتخصصون: إن "تدفئة المحرك" خرافة شائعة، كما أن هذه الخطوة غير مفيدة بالمرة.

وفي قائمة النصائح للحفاظ على استهلاك الوقود في الطقس البارد، تشرح وزارة الطاقة الأمريكية، أن هناك حاجة إلى وقت أقل بكثير مما كان متوقعًا لتدفئة سيارتك.

ووفق "سكاي نيوز"، "تنصح معظم الشركات المصنّعة للسيارات بالقيادة بلطف بعد حوالى 30 ثانية من تشغيل المحرك؛ مما سيخفض استهلاك الوقود ويقلل الانبعاثات".

وبحسب إرشادات من موقع "رود آند تراك"؛ فإن محركات السيارات الحديثة تتلقى الوقود على الفور، عند التشغيل؛ وبالتالي يفضل التحرك دون الانتظار لدقائق طويلة.

يشار إلى أن القوانين في بعض الولايات الأمريكية تمنع تشغيل المحرك دون تحريك السيارة لمدة تزيد على 3 دقائق؛ فيما تنخفض المدة إلى دقيقة واحدة فقط في أماكن تواجد المدارس العامة والخاصة.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
09:55 AM

مع الطقس البارد.. كم ثانيةً تحتاج من تشغيل السيارة حتى تحريكها؟

قوانين بعض الولايات الأمريكية تمنع تشغيل المحرك دون تحريك السيارة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
16
21,131

خلال فصل الشتاء والأجواء الباردة، يتساءل السائقون عن مدى صحة فكرة "تسخين السيارة" قبل تحريكها، وما إذا كان ذلك يؤذي محركها أو يفيده.

ووفق ما ذكره موقع "سي لايف"؛ فإن الفكرة التقليدية عند السائقين تقضي بضرورة تدفئة محرك السيارة قبل الانطلاق بها، حين يكون الجو باردًا؛ إلا أن الخبراء يرفضون هذه "الأسطورة"، ويشددون على أن الأمر "مضيعة للوقت فقط".

ويقول المتخصصون: إن "تدفئة المحرك" خرافة شائعة، كما أن هذه الخطوة غير مفيدة بالمرة.

وفي قائمة النصائح للحفاظ على استهلاك الوقود في الطقس البارد، تشرح وزارة الطاقة الأمريكية، أن هناك حاجة إلى وقت أقل بكثير مما كان متوقعًا لتدفئة سيارتك.

ووفق "سكاي نيوز"، "تنصح معظم الشركات المصنّعة للسيارات بالقيادة بلطف بعد حوالى 30 ثانية من تشغيل المحرك؛ مما سيخفض استهلاك الوقود ويقلل الانبعاثات".

وبحسب إرشادات من موقع "رود آند تراك"؛ فإن محركات السيارات الحديثة تتلقى الوقود على الفور، عند التشغيل؛ وبالتالي يفضل التحرك دون الانتظار لدقائق طويلة.

يشار إلى أن القوانين في بعض الولايات الأمريكية تمنع تشغيل المحرك دون تحريك السيارة لمدة تزيد على 3 دقائق؛ فيما تنخفض المدة إلى دقيقة واحدة فقط في أماكن تواجد المدارس العامة والخاصة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,596
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,390
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,764
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,061

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة