بالفيديو.. متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بـ"كورونا" 25% لمواطنين و75% غير سعوديين

145 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس الموافق 7/ 5/ 2020م، أن نسبة السعوديين في إصابات "كورونا" الجديدة بلغت 25% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 75% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 145 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1015 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 7798 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 219 متوفىً.

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