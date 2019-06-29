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خادم ‏الحرمين وولي عهده يعزيان أسرة "الصقر" في وفاة المستشار محمد الصقر

سألا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته

‬بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- برقية عزاء ومواساة لأسرة الصقر في وفاة المستشار محمد بن ناصر الصقر، رحمه الله.

وقالا في برقية بعثا بها إلى أسرة الفقيد: تلقينا نبأ وفاة والدكم -رحمه الله- ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وألا يريكم أي مكروه.

وقد عبّرت أسرة الصقر كافة عن شكرهم وامتنانهم لمقام خادم الحرمين وولي عهده على تعزيتهما ومواساتهما، والتي كان لها الأثر البالغ في تخفيف هذا المصاب الجلل.. سائلين الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين وولي عهده وأن يجزل لهما الأجر والمثوبة.

والفقيد المستشار محمد الصقر عمل بالأمانة العامة لمجلس الوزراء مشرفًا على أعمال اللجنة العامة بمجلس الوزراء، ثم عضوًا بمجلس الشورى.

وقد وافته المنية يوم الجمعة الموافق 15 من شهر ذي القعدة 1442.

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خادم ‏الحرمين وولي عهده يعزيان أسرة "الصقر" في وفاة المستشار محمد الصقر
سبق

‬بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- برقية عزاء ومواساة لأسرة الصقر في وفاة المستشار محمد بن ناصر الصقر، رحمه الله.

وقالا في برقية بعثا بها إلى أسرة الفقيد: تلقينا نبأ وفاة والدكم -رحمه الله- ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وألا يريكم أي مكروه.

وقد عبّرت أسرة الصقر كافة عن شكرهم وامتنانهم لمقام خادم الحرمين وولي عهده على تعزيتهما ومواساتهما، والتي كان لها الأثر البالغ في تخفيف هذا المصاب الجلل.. سائلين الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين وولي عهده وأن يجزل لهما الأجر والمثوبة.

والفقيد المستشار محمد الصقر عمل بالأمانة العامة لمجلس الوزراء مشرفًا على أعمال اللجنة العامة بمجلس الوزراء، ثم عضوًا بمجلس الشورى.

وقد وافته المنية يوم الجمعة الموافق 15 من شهر ذي القعدة 1442.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
04:08 PM

خادم ‏الحرمين وولي عهده يعزيان أسرة "الصقر" في وفاة المستشار محمد الصقر

سألا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- برقية عزاء ومواساة لأسرة الصقر في وفاة المستشار محمد بن ناصر الصقر، رحمه الله.

وقالا في برقية بعثا بها إلى أسرة الفقيد: تلقينا نبأ وفاة والدكم -رحمه الله- ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وألا يريكم أي مكروه.

وقد عبّرت أسرة الصقر كافة عن شكرهم وامتنانهم لمقام خادم الحرمين وولي عهده على تعزيتهما ومواساتهما، والتي كان لها الأثر البالغ في تخفيف هذا المصاب الجلل.. سائلين الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين وولي عهده وأن يجزل لهما الأجر والمثوبة.

والفقيد المستشار محمد الصقر عمل بالأمانة العامة لمجلس الوزراء مشرفًا على أعمال اللجنة العامة بمجلس الوزراء، ثم عضوًا بمجلس الشورى.

وقد وافته المنية يوم الجمعة الموافق 15 من شهر ذي القعدة 1442.

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