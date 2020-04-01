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"قوت" تطلق مبادرة لتوفير الطعام وتعزيز جهود المملكة لنزلاء المحاجر الطبية

تقوم على مبدأ التطوع والتلاحم والمساندة لجميع القطاعات في وقت الأزمات

بالتزامن مع جهود المملكة وفي ظلّ الظروف الرّاهنة التي يمرّ بها العالم بسبب انتشار مرض فيروس كورونا الجديد(كوفيد-١٩)، أطلقت جمعية "قوت" مبادرة "دعم مناطق الحجر الصحي في المملكة"، بالتعاون مع وزارة الصحة، وتهدف إلى توفير الوجبات الغذائية المجانية بمشاركة عديد من المطاعم والمقاهي، وتقديمها للنزلاء في المحاجر الصحية والكوادر الطبية والعاملين في المستشفيات، وتتضمن هذه المبادرة مبدأ التطوع والتلاحم والمساندة لجميع القطاعات في وقت الأزمات. إذ ضمت قائمة المطاعم والمقاهي المشاركة أصحاب حس وطني ومسؤولية اجتماعية اتجاه وطنهم، حيث تم تقديم أكثر من ١٠٠٠ وجبة غذائية حتى اللحظة.

وذكرت المدير التنفيذي لجمعية "قوت" نجلاء الدخيل: أطلقنا مبادرة "دعم مناطق الحجر الصحي في المملكة" للوقوف الى جانب القطاع الصحي عبر دعم منشآت قطاع المطاعم والمقاهي للمحاجر الطبية الموزعة على أنحاء المملكة، بالتعاون مع وزارة الصحة وتهدف لدعم العملاء والنزلاء في المحاجر الطبية.. وأيضا العاملين في المراكز والمستشفيات، وتغطي المبادرة 7 مناطق في المملكة (الرياض/ جدة /المدينة/ الأحساء/ عسير/ الجوف/ جازان)، وتتم المبادرة وفق شروط سلامة معينة تخدم صحة وسلامة الموجودين في المحجر والعاملين.

من جانبها، أوضحت "الدخيل": شاهدنا تعاوناً كبيراً من قِبل قطاع المطاعم والمقاهي لدعم هذه المبادرة، وتم توفير وجبات لعديد من المحاجر والمراكز الطبية.. وتم تنويع الوجبات ما بين وجبات إفطار وغداء.

تم البدء والتنسيق مع مديري المراكز لاعتماد الأعداد الموجودة داخل المحجر، وإمكانية تغطية المحجر.. وبناءً على رغبة القطاع، سيتم العمل على هذه المبادرة إلى انتهاء الأزمة وعودة الجميع إلى منازلهم سالمين.

فيروس كورونا الجديد جمعية قوت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قوت" تطلق مبادرة لتوفير الطعام وتعزيز جهود المملكة لنزلاء المحاجر الطبية
سبق

بالتزامن مع جهود المملكة وفي ظلّ الظروف الرّاهنة التي يمرّ بها العالم بسبب انتشار مرض فيروس كورونا الجديد(كوفيد-١٩)، أطلقت جمعية "قوت" مبادرة "دعم مناطق الحجر الصحي في المملكة"، بالتعاون مع وزارة الصحة، وتهدف إلى توفير الوجبات الغذائية المجانية بمشاركة عديد من المطاعم والمقاهي، وتقديمها للنزلاء في المحاجر الصحية والكوادر الطبية والعاملين في المستشفيات، وتتضمن هذه المبادرة مبدأ التطوع والتلاحم والمساندة لجميع القطاعات في وقت الأزمات. إذ ضمت قائمة المطاعم والمقاهي المشاركة أصحاب حس وطني ومسؤولية اجتماعية اتجاه وطنهم، حيث تم تقديم أكثر من ١٠٠٠ وجبة غذائية حتى اللحظة.

وذكرت المدير التنفيذي لجمعية "قوت" نجلاء الدخيل: أطلقنا مبادرة "دعم مناطق الحجر الصحي في المملكة" للوقوف الى جانب القطاع الصحي عبر دعم منشآت قطاع المطاعم والمقاهي للمحاجر الطبية الموزعة على أنحاء المملكة، بالتعاون مع وزارة الصحة وتهدف لدعم العملاء والنزلاء في المحاجر الطبية.. وأيضا العاملين في المراكز والمستشفيات، وتغطي المبادرة 7 مناطق في المملكة (الرياض/ جدة /المدينة/ الأحساء/ عسير/ الجوف/ جازان)، وتتم المبادرة وفق شروط سلامة معينة تخدم صحة وسلامة الموجودين في المحجر والعاملين.

من جانبها، أوضحت "الدخيل": شاهدنا تعاوناً كبيراً من قِبل قطاع المطاعم والمقاهي لدعم هذه المبادرة، وتم توفير وجبات لعديد من المحاجر والمراكز الطبية.. وتم تنويع الوجبات ما بين وجبات إفطار وغداء.

تم البدء والتنسيق مع مديري المراكز لاعتماد الأعداد الموجودة داخل المحجر، وإمكانية تغطية المحجر.. وبناءً على رغبة القطاع، سيتم العمل على هذه المبادرة إلى انتهاء الأزمة وعودة الجميع إلى منازلهم سالمين.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
01:32 PM

"قوت" تطلق مبادرة لتوفير الطعام وتعزيز جهود المملكة لنزلاء المحاجر الطبية

تقوم على مبدأ التطوع والتلاحم والمساندة لجميع القطاعات في وقت الأزمات

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أحمد البراهيم - الرياض
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بالتزامن مع جهود المملكة وفي ظلّ الظروف الرّاهنة التي يمرّ بها العالم بسبب انتشار مرض فيروس كورونا الجديد(كوفيد-١٩)، أطلقت جمعية "قوت" مبادرة "دعم مناطق الحجر الصحي في المملكة"، بالتعاون مع وزارة الصحة، وتهدف إلى توفير الوجبات الغذائية المجانية بمشاركة عديد من المطاعم والمقاهي، وتقديمها للنزلاء في المحاجر الصحية والكوادر الطبية والعاملين في المستشفيات، وتتضمن هذه المبادرة مبدأ التطوع والتلاحم والمساندة لجميع القطاعات في وقت الأزمات. إذ ضمت قائمة المطاعم والمقاهي المشاركة أصحاب حس وطني ومسؤولية اجتماعية اتجاه وطنهم، حيث تم تقديم أكثر من ١٠٠٠ وجبة غذائية حتى اللحظة.

وذكرت المدير التنفيذي لجمعية "قوت" نجلاء الدخيل: أطلقنا مبادرة "دعم مناطق الحجر الصحي في المملكة" للوقوف الى جانب القطاع الصحي عبر دعم منشآت قطاع المطاعم والمقاهي للمحاجر الطبية الموزعة على أنحاء المملكة، بالتعاون مع وزارة الصحة وتهدف لدعم العملاء والنزلاء في المحاجر الطبية.. وأيضا العاملين في المراكز والمستشفيات، وتغطي المبادرة 7 مناطق في المملكة (الرياض/ جدة /المدينة/ الأحساء/ عسير/ الجوف/ جازان)، وتتم المبادرة وفق شروط سلامة معينة تخدم صحة وسلامة الموجودين في المحجر والعاملين.

من جانبها، أوضحت "الدخيل": شاهدنا تعاوناً كبيراً من قِبل قطاع المطاعم والمقاهي لدعم هذه المبادرة، وتم توفير وجبات لعديد من المحاجر والمراكز الطبية.. وتم تنويع الوجبات ما بين وجبات إفطار وغداء.

تم البدء والتنسيق مع مديري المراكز لاعتماد الأعداد الموجودة داخل المحجر، وإمكانية تغطية المحجر.. وبناءً على رغبة القطاع، سيتم العمل على هذه المبادرة إلى انتهاء الأزمة وعودة الجميع إلى منازلهم سالمين.

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