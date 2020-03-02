مصرع طفل لاجئ في طريقه من تركيا إلى اليونان

إنقاذ 47 مهاجراً غرق قاربهم قرب جزيرة لسبوس

أكّد خفر السواحل اليوناني مصرع طفل، وإنقاذ 47 مهاجراً غرق قاربهم المطاطي قرب جزيرة لسبوس اليونانية.

وقال مسؤول بالشرطة اليونانية وفق "رويترز": وصل ألف مهاجر على الأقل إلى جزر إيجه في شرق اليونان منذ صباح أمس الأحد.

يأتي ذلك، بعدما أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس؛ عزم بلاده على حماية حدودها، وحذّر المهاجرين من أن أثينا "ستردهم إذا حاولوا دخول البلد بطريق غير مشروع".

وكان آلاف المهاجرين قد شقوا طريقهم في الأراضي التركية، ووصلوا إلى الحدود اليونانية أملاً في العبور إلى القارة الأوروبية، بعد أن فتحت تركيا أبوابها أمامهم للعبور إلى أوروبا.